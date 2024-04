Send an email

Le marché mondial du bambou: perspectives et domination de la Chine

Selon Tantech Holdings, le marché mondial du bambou était évalué à 61,52 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre plus de 105,22 milliards de dollars d’ici 2032.

À ce rythme, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé d’environ 5% au cours de la période 2023-2032.

La Chine compte environ 39 genres de bambous et plus de 857 espèces, avec plus de 7,01 millions d’hectares de forêts de bambous pures, ce qui représente un tiers de la superficie mondiale de bambous en 2022.

La Chine est en tête de l’industrie mondiale du bambou pour le nombre de variétés, la quantité de réserves de bambou et la production, a déclaré Zehui Jiang, coprésident du conseil d’administration du Réseau international pour le bambou et le rotin (INBAR).

Le bambou est considéré comme respectueux de l’environnement parce qu’il absorbe des quantités substantielles de dioxyde de carbone et dégage de l’oxygène au cours de sa croissance.

En fait, le bambou séquestre plus de dioxyde de carbone qu’une région équivalente de plantations d’arbres.

En outre, la récolte du bambou est considérée comme plus écologique que de le laisser vivre tout au long de son cycle de vie, car cette récolte maximise la quantité de dioxyde de carbone que le bambou peut séquestrer grâce aux effets des champignons.

Le marché mondial du bambou

La valeur totale de l’industrie chinoise du bambou était d’environ 380 milliards de yuans en 2021.

En 2021, elle emploie plus de 15 millions de personnes et est devenue une industrie pilier du développement de la société économique de la principale région productrice de bambou de Chine et la principale source de revenus des familles d’agriculteurs.

L’environnement

Compte tenu de l’importance du bambou en Chine, Tantec estime que des politiques et des réglementations gouvernementales favorables encourageant l’avancement de la technologie du bambou en Chine en général créeront un environnement propice à l’augmentation de sa production de produits de charbon de bois à base de bambou.

Le gouvernement chinois s’efforce également de développer son industrie du bambou pour atteindre ses objectifs de protection de l’environnement et de développement économique vert, car la plantation de bam