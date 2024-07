Selon Business Warrior, le marché mondial des plateformes de prêt numérique est évalué à environ 8,58 milliards de dollars.À l’avenir, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 26,5% pour atteindre environ 44,5 milliards de dollars d’ici à 2030. Voici quelques-uns des avantages des plateformes de prêt numérique:

Processus de demande simplifié et rapide.

Ils peuvent être demandés et gérés de n’importe où et à n’importe quel moment.

Coûts opérationnels moins élevés que ceux des banques traditionnelles.

Certaines plateformes offrent une variété de produits financiers tels que des lignes de crédit, le financement de factures et le crowdfunding.

Plateformes de prêt numérique

Dans le secteur de la fintech, l’utilisation des interfaces de programmation d’applications (API) augmente également, ce qui permet d’améliorer les offres de services et de faciliter l’accès aux données financières. Business Warrior s’attend à ce que la mise en œuvre de l’analyse des données et de l’intelligence artificielle s’accélère encore dans les années à venir, stimulant ainsi la croissance du marché de la fintech.

La sécurité

À l’inverse, il existe certains inconvénients:

Les plateformes numériques proposent parfois des taux d’intérêt plus élevés que les banques traditionnelles, en particulier pour les emprunteurs dont les antécédents en matière de crédit sont faibles.

Dans certains cas, les plateformes de prêt numérique peuvent opérer dans un environnement moins réglementé que les banques traditionnelles.

Certaines plateformes numériques peuvent manquer d’une assistance clientèle solide.

Les plateformes numériques présentent des risques en matière de cybersécurité et de protection des données.

Le marché

La croissance du marché des prêts numériques est également stimulée par l’adoption de plateformes basées sur le cloud, qui offrent une alternative rentable et efficace aux solutions traditionnelles sur site. Business Warrior s’attend à ce que la mise en œuvre de l’informatique dématérialisée attire un marché plus important en raison de sa nature rentable et de la façon dont elle rationalise les processus de prêt.

Le marché est assez divisé et les grandes entreprises utilisent des stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, la création de partenariats et l’amélioration des produits pour rester en tête.

Elles investissent également dans la recherche et le développement pour intégrer des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle et la blockchain, dans les plateformes de prêt en ligne.