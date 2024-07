Le commerce électronique dans le RCEP se distingue notamment par le fait qu’il s’agit du premier accord de libre-échange (ALE) entre le Japon et la Chine en Asie du Nord-Est.Le RCEP, qui est la plus grande zone de libre-échange au monde, a été signé le 15 novembre 2020 lors du sommet de l’ASEAN. Cet accord inclut les 10 États membres de l’ASEAN: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. En outre, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande y ont adhéré.Le RCEP vise donc à rapprocher ces nations asiatiques. Il facilite les échanges commerciaux bénéfiques et, à son tour, stimule l’intégration économique en Asie.

Le commerce électronique dans le RCEP

Selon Linkage Global, le RCEP, qui vise à favoriser le développement de l’ANASE, a renforcé le « protocole » de l’accord de libre-échange Chine-ANASE, qui entrera en vigueur en 2019, sur le commerce électronique.Il a également encouragé les pays membres à établir un cadre économique et commercial unifié.À la fin de 2022, la Chine a signé des protocoles d’accord pour coopérer en matière de commerce électronique avec plusieurs pays, dont Singapour, la Thaïlande, le Laos et les Philippines.L’ANASE est ainsi devenue le premier partenaire commercial de la Chine. En 2022, le commerce bilatéral a atteint 6,52 billions de yuans, soit une croissance de 15%. Ce commerce représente 50,3% du commerce total des pays du RCEP.

Allégement tarifaire

En outre, selon Frost & Sullivan, le RCEP prévoit un taux d’élimination des droits de douane de 91%. Il introduit également de nouvelles technologies pour rationaliser le dédouanement dans la logistique transfrontalière. Il favorise également la croissance des chaînes industrielles et d’approvisionnement régionales.Le RCEP crée également des chapitres avancés sur les droits de propriété intellectuelle et le commerce électronique. Pour les pays ayant un volume d’échanges important, tels que la Chine et le Japon, la politique du tarif zéro est particulièrement claire.

L’impact

En termes d’impact, le commerce bilatéral entre la Chine et le Japon a augmenté de 17,1% en 2021, selon l’Administration générale des douanes de Chine. La Chine est ainsi devenue le premier partenaire commercial de l’ANASE.Ce climat politique favorable a stimulé les échanges de commerce électronique entre les pays membres. Il a également favorisé l’émergence de fournisseurs de services de commerce électronique intégrés sur le marché croissant du commerce électronique.Enfin, le RCEP représente environ 30% du PIB mondial. Selon un rapport de la Banque asiatique de développement, cet accord devrait augmenter les revenus des économies membres de 0,6% et ajouter 245 milliards de dollars à l’économie régionale.