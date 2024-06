Le Comce propose à Sheinbaum 24 recommandations

Le Conseil mexicain des entreprises pour le commerce extérieur, l’investissement et la technologie (Comce) a proposé à Claudia Sheinbaum, la gagnante virtuelle de la présidence du Mexique, de rendre transparentes les relations entre le Mexique et la Chine.

Le Comce a également proposé de promouvoir une stratégie visant à renforcer les relations entre le Mexique et l’Amérique du Nord par le biais du traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (ACEUM), afin de stimuler le développement régional commun, compte tenu de la tendance croissante des politiques protectionnistes dans le monde.

Ces deux propositions font partie d’un document contenant 24 recommandations pour le prochain mandat de six ans: «24 pour 2024 : idées et propositions pour que les Mexicains profitent des atouts du Mexique en tant que leader mondial».

Reprendre les négociations commerciales bilatérales avec la Corée du Sud en Asie , le Brésil , l’ Argentine et l’ Équateur en Amérique latine et le Royaume-Uni en Europe , et accélérer la signature de l’accord global modernisé avec l’ Union européenne .

Créer une stratégie globale axée sur la libéralisation du commerce et l’opposition aux politiques protectionnistes, car cela facilite la disponibilité d’intrants de qualité à des prix compétitifs, ainsi que de produits et de services pour les consommateurs nationaux.

Renforcer la coordination avec les États-Unis et le Canada , non seulement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé et le monde universitaire, afin d’accroître l’intégration des chaînes de valeur productives.

Aider les petites et moyennes entreprises à accéder aux marchés internationaux et à être compétitives.

Promouvoir l’utilisation d’outils numériques pour améliorer les processus d’importation et d’exportation, tels que la technologie blockchain, qui offre une plus grande sécurité et confidentialité, permettant des opérations plus agiles.

Garantir la sécurité juridique et préserver l’État de droit afin de susciter la confiance des investisseurs, en leur offrant la stabilité nécessaire pour planifier leurs opérations à long terme.

Maintenir une politique macroéconomique stable et une inflation faible, une politique fiscale et monétaire prudente et un environnement réglementaire propice à l’investissement et à la croissance.

Améliorer l’infrastructure logistique, en investissant dans les ports, les aéroports et les transports terrestres afin d’accélérer et de réduire le coût du transport des marchandises et de rendre les produits mexicains plus compétitifs sur les marchés internationaux.