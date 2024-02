La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine: les emplois promis

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n’a pas généré les emplois promis par l’ancien président Donald Trump, selon une analyse publiée par le National Bureau of Economic Research (NBER).

En revanche, la guerre commerciale a généré des dividendes politiques pour le Parti républicain.

Intitulée «Help for the heartland? The employment and electoral effects of the Trump tariffs in the United States«, l’analyse a été réalisée par les économistes David Autor, Anne Beck, David Dorn et Gordon Hanson.

Ces quatre économistes ont étudié les conséquences économiques et politiques de la guerre commerciale 2018-2019 entre les États-Unis, la Chine et d’autres partenaires commerciaux américains à un niveau géographique détaillé, en exploitant les mesures de l’exposition locale aux droits de douane à l’importation américains, aux droits de douane de rétorsion étrangers et aux programmes de compensation américains.

Quelles sont leurs conclusions? À ce jour, la guerre commerciale n’a pas apporté de soulagement économique au cœur des États-Unis: les droits d’importation sur les biens étrangers n’ont ni augmenté ni réduit l’emploi américain dans les secteurs nouvellement protégés; les tarifs de rétorsion ont eu des effets négatifs évidents sur l’emploi, principalement dans l’agriculture; et ces dommages n’ont été que partiellement atténués par les subventions agricoles compensatoires américaines.

Guerre commerciale

Conformément aux conceptions expressives de la politique, la guerre tarifaire semble néanmoins avoir été un succès politique pour le parti républicain au pouvoir.

Les habitants des régions les plus exposées aux droits de douane sur les importations étaient moins susceptibles de s’identifier comme démocrates, plus susceptibles de voter pour la réélection de Trump en 2020 et plus susceptibles d’élire des républicains au Congrès.

Les tarifs douaniers étrangers de rétorsion, quant à eux, n’ont que modestement affaibli ce soutien.

Contexte

Deux décennies après avoir établi des relations commerciales normales permanentes avec la Chine et facilité l’adhésion du pays à l’Organisation mondiale du commerce, les États-Unis ont imposé des droits de douane substantiels sur les importations chinoises et des produits sélectifs provenant d’autres pays en 2018.

Ce virage protectionniste de la politique commerciale américaine a déclenché une guerre commerciale impliquant des séries successives d’augmentations tarifaires sur les importations américaines, des tarifs douaniers étrangers en représailles et des subventions américaines aux secteurs touchés.

L’objectif déclaré de la politique commerciale de l’administration Trump était de «ramener les emplois en Amérique». Un objectif secondaire de cette politique était vraisemblablement de générer un soutien politique dans les régions touchées par le commerce avec la Chine.