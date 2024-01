Send an email

Le CIIT: impact sur l’investissement et le PIB

Le ministère mexicain des finances estime que la première phase de la construction des cinq pôles du Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT) attirera des investissements de 7 milliards de dollars.

En quoi consiste le CIIT? Il s’agit d’un projet d’infrastructure au Mexique qui vise à relier le golfe du Mexique à l’océan Pacifique par l’isthme de Tehuantepec, une étroite bande de terre située dans le sud-est du pays.

Grâce à cet investissement, le taux de croissance de la région augmentera d’environ 0,9 point de pourcentage par an sur trois ans à partir de l’établissement des premiers investissements, selon les projections du ministère des finances.

Ce corridor est destiné à offrir une alternative à la route du canal de Panama, plus longue et plus encombrée.

Afin d’encourager les investissements dans les pôles de développement, un décret a été publié le 5 juin pour accorder des avantages fiscaux aux entreprises qui exercent des activités dans ces parcs industriels.

Les incitations fiscales consistent en un crédit d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 100% au cours des trois premiers exercices fiscaux et 50 % au cours des trois exercices suivants, ou 90% en cas de dépassement des niveaux d’emploi minimaux stipulés dans les conditions de l’appel d’offres.

En outre, une déduction immédiate de 100% du montant de l’investissement initial des nouveaux actifs fixes utilisés par les contribuables dans le cadre de leurs activités sera accordée pendant les six premières années.

Enfin, une exonération de la TVA sera accordée sur les opérations internes et entre les parcs industriels pendant les quatre premières années d’exploitation.

Ces mesures incitatives visent à augmenter le taux de rendement des entreprises qui s’installent le long de l’isthme et à accélérer ainsi l’investissement privé et la création d’emplois dans la région.

À moyen terme

La procédure d’appel d’offres pour les cinq premiers pôles a débuté le 27 juin de cette année, le premier lot étant constitué de quatre parcs situés dans l’État de Veracruz et du parc industriel de Salina Cruz, dans l’État d’Oaxaca.

Si, au cours des années précédentes, les faibles niveaux d’investissement dans les infrastructures logistiques des États de Veracruz et d’Oaxaca ont créé un goulet d’étranglement pour attirer les investissements, cette tendance devrait s’inverser à moyen terme, à mesure que les effets du développement du CIIT sur l’emploi, le commerce et la production industrielle se consolideront.