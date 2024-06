La stratégie commerciale du Canada vise à revitaliser les exportations et à promouvoir la diversification.

Selon un responsable du commerce à Genève, en Suisse, cette diversification est recherchée non seulement en ce qui concerne les marchés et les produits, mais aussi en impliquant diverses entités commerciales et individus, tels que les femmes et les peuples indigènes.

Alors que les exportations canadiennes de biens ont diminué de 5% en 2023, pour atteindre 568,274 milliards USD, les importations au Canada se sont élevées à 558,685 milliards USD, soit une baisse de 2% par rapport à l’année précédente.

Les mesures clés de la stratégie commerciale du Canada comprennent la facilitation des échanges, le renforcement de la politique de concurrence et des cadres de propriété intellectuelle, la promotion de la recherche et du développement, la modernisation des réglementations dans les secteurs critiques et l’expansion du réseau d’accords de libre-échange.

Voici les principales destinations des exportations canadiennes de marchandises en 2023 et leur part dans les ventes totales du Canada à l’étranger:

États-Unis (77,6 pour cent).

Chine (4 pour cent).

Japon (2,1 pour cent).

Royaume-Uni (1,8 pour cent).

Mexique (1,1 pour cent).

La stratégie commerciale

Toutefois, voici les principaux fournisseurs extérieurs et leur part dans les importations totales de marchandises du Canada en 2023 :

États-Unis (49,6 pour cent).

Chine (11,8 pour cent).

Mexique (6,1 pour cent).

Allemagne (3,3 pour cent).

Japon (2,7 %).

Minéraux essentiels

Conscient des possibilités offertes par le passage à des émissions nettes nulles au niveau mondial, le Canada a renforcé son système de tarification du carbone et a adopté des mesures d’incitation écologiques ainsi qu’une stratégie sur les minéraux critiques.

Le pays a également introduit des mesures en matière de commerce et d’investissement pour contrer les pratiques commerciales déloyales perçues à l’étranger, telles qu’une nouvelle politique d’examen des investissements des entreprises d’État étrangères dans les minéraux critiques et des modifications visant à améliorer le système de recours commerciaux.

Le Canada participe activement à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d’autres initiatives commerciales multilatérales, régionales et bilatérales.

Ces dernières années, le Canada a vu la mise en œuvre de nouveaux accords de libre-échange, notamment l’accord États-Unis-Mexique-Canada (ACEUM) et l’accord de continuité des échanges entre le Canada et le Royaume-Uni.

Le Canada a également renouvelé ses programmes de tarifs préférentiels pour les pays en développement et a introduit le programme Tarif préférentiel général plus pour promouvoir les droits de l’homme, le travail, l’égalité des sexes et les normes en matière de changement climatique.