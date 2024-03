Les 6 facteurs du commerce mondial en 2024 

Send an email

Les facteurs les plus influents du commerce mondial en 2024 sont les suivants, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Commerce mondial et économie

Une croissance économique positive, mais avec d’importantes disparités. Les prévisions de croissance du PIB mondial se maintiennent autour de 3% pour 2024, mais restent inférieures aux moyennes historiques.

En outre, d’importantes disparités persistent entre les pays et les régions en termes de perspectives économiques pour l’année à venir.

Ces disparités influencent la structure des échanges.

Logistique

Forte demande de transport par conteneurs et de produits de base.

Au cours des derniers mois, la demande de transport maritime par conteneurs a augmenté, comme le montre la forte hausse de l’indice du taux de fret des conteneurs de Shanghai.

De même, le Baltic Dry Index a également affiché une tendance positive, indiquant une augmentation de la demande mondiale de matières premières.

Minéraux critiques

Volatilité des prix des matières premières. Les tensions géopolitiques et les conflits régionaux actuels pourraient raviver la volatilité des marchés de l’énergie et de l’agriculture.

En outre, l’importance croissante d’un accès sécurisé aux minéraux essentiels pour la transition énergétique devrait affecter les prix et contribuer davantage à la volatilité du marché pour ces matières premières.

L’Asie

Allongement des chaînes d’approvisionnement. Le commerce mondial est influencé par la réaction des chaînes d’approvisionnement aux changements de politiques commerciales et aux tensions géopolitiques.

Certaines économies d’Asie de l’Est et d’Amérique latine pourraient trouver des occasions de s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement affectées par les préoccupations géopolitiques.

Politiques industrielles

Augmentation des subventions et des mesures de restriction des échanges. La priorité accordée aux préoccupations nationales et l’urgence de respecter les engagements climatiques entraînent des changements dans les politiques industrielles et commerciales.

Le recours à des mesures de restriction des échanges et à des politiques industrielles repliées sur elles-mêmes devrait avoir un impact négatif sur la croissance du commerce international.

Voies maritimes

Les tensions géopolitiques provoquent également des perturbations sur les routes maritimes, en particulier celles liées à la mer Rouge et au canal de Suez.

En outre, les efforts déployés pour maintenir les niveaux d’eau dans les réservoirs alimentant le canal de Panama devraient encore réduire les passages en 2024.

Ces événements entraînent une hausse des coûts d’expédition, allongent la durée des voyages et perturbent les chaînes d’approvisionnement.