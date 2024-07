La production de zinc au Mexique chute de 13%

La production de zinc au Mexique a chuté de 12,9% en glissement annuel de janvier à avril 2024, pour atteindre 112,539 tonnes, selon les données de l’Inegi.La demande de zinc est principalement alimentée par la demande d’acier galvanisé, utilisé dans la construction, l’automobile et d’autres applications industrielles.Auparavant, le Mexique a enregistré deux baisses en glissement annuel pour l’ensemble des années 2022 et 2023, respectivement -19,1 % et -11,4%.Selon la Chambre mexicaine des mines (Camimex), la réduction des volumes de production est principalement attribuée à plusieurs facteurs. À Zacatecas, la mine Peñasquito, propriété de Newmont, a réduit son tonnage de 39%. À « La Colorada », exploitée par Panamerican Silver, une baisse de 26,1% a été enregistrée. De même, à la mine San Martin de Grupo Mexico, la production a chuté de 13,6%, tandis qu’à la mine Tayahua de Minera Frisco, la baisse a été de 5,2%.

Production de zinc au Mexique

Le zinc a de multiples usages industriels. Il est utilisé dans la fabrication d’alliages tels que le laiton et le bronze, qui sont utilisés dans les machines, les instruments de musique et la quincaillerie.Dans l’industrie chimique, le zinc et ses composés sont essentiels à la production de peintures, de caoutchouc, de cosmétiques, de médicaments et d’engrais.Il est également essentiel dans la fabrication des batteries, en particulier dans les appareils électroniques et automobiles, ainsi que dans les compléments alimentaires et les écrans solaires pour sa capacité à protéger la peau des rayons UV. Il est également utilisé dans l’agriculture pour améliorer la santé des cultures.

Tendance

La production de zinc au Mexique a connu les résultats suivants au cours des cinq dernières années, mesurés en tonnes:

2019: 325,276.

2020: 394,254.

2021: 395,066.

2022: 319,438.

2023: 282,974.

Progrès

À Zacatecas, les mines «Juanicipio», «Saucito» et «Fresnillo» de Fresnillo plc ont enregistré des augmentations de 151,4%, 16,1% et 4,7%, respectivement.Il en va de même pour la mine Sabinas d’Industrias Peñoles, dont la production a augmenté de 6,7% par rapport à 2022. Des mines situées dans différents États ont également contribué à la production totale, comme Santa Barbara, à Chihuahua, avec 28,5%, et Charcas, à San Luis Potosi, avec 8,7%, toutes deux propriétés de Grupo Mexico.