La part des États-Unis dans les importations mondiales est passée de 13.3% en 2022 à 13.5% en 2023.

Parmi tous les pays importateurs, l’économie américaine occupe la première place en 2023, avec 3,200 milliards de dollars, selon les données du département du commerce.

Ces données ne concernent que les échanges de biens et non de services.

Voici la part des États-Unis dans cet indicateur au cours des cinq dernières années:

2019: 13,4 pour cent.

2020: 13,6 pour cent.

2021: 13,1 pour cent.

2022: 13,3 pour cent.

2023: 13,5 pour cent.

La part des États-Unis dans les importations

Aux États-Unis, les importateurs doivent présenter des documents d’entrée pour importer des marchandises.

Il s’agit du manifeste, ou actuellement eManifest, du connaissement et d’une déclaration de fret électronique, qui doivent être soumis au service des douanes et de la protection des frontières (CBP) par l’intermédiaire de l’environnement commercial automatisé (ACE).

Grâce au développement du guichet unique (ACE), tous les traitements douaniers sont effectués par le biais de ce système électronique.

Exigences douanières

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) signale que les États-Unis exigent des licences ou des permis pour un nombre limité de catégories de produits au moment de l’importation, dont la plupart n’ont pas changé de manière significative au cours de la période examinée.

En mars 2022, 19 licences de ce type étaient exigées pour une variété de marchandises à des fins diverses; la plupart (17) étaient des licences non automatiques et deux étaient automatiques.

Des exigences de licence à long terme sont restées en place pour mettre en œuvre les contingents tarifaires agricoles, c’est-à-dire pour les produits laitiers et le sucre; pour se protéger contre l’importation de parasites et de maladies pour les produits animaux et végétaux; pour prévenir la fraude fiscale, c’est-à-dire pour l’alcool et les produits du tabac; et pour d’autres produits, tels que les produits chimiques, les armes à feu, les explosifs, les matières nucléaires, etc.

La concurrence

La part de la Chine dans les importations mondiales a évolué comme suit :