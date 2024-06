Selon LQR House Inc., la demande de produits alcoolisés a été stimulée par le commerce électronique à domicile.

Cette tendance s’est accentuée depuis la pandémie de Covid-19.

Progressivement, le commerce électronique permet aux consommateurs d’avoir accès au vin, au rhum, à la tequila, à la bière, au whisky, à la vodka, au gin, au saké ou au brandy à la maison.

Grâce à cette évolution, les personnes qui avaient l’habitude de se rendre dans un bar ou un restaurant pour consommer de l’alcool achètent de plus en plus souvent des produits en ligne, voire s’adressent directement au fabricant lorsque la loi le permet.

LQR House estime qu’il s’agit là d’un potentiel important pour l’expansion continue du marché et la pertinence des plateformes de commerce électronique pour l’alcool.

Les États-Unis, en particulier, affichent une forte tendance à la hausse de l’achat d’alcool en ligne.

Demande de produits alcoolisés

LQR House estime que les tendances suivantes, évoquées dans une interview accordée à Forbes par le directeur des études de consommation de Drizly, continueront à façonner le marché des boissons alcoolisées:

Les consommateurs continueront probablement à acheter davantage de boissons pour adultes en ligne.

La tequila et le mezcal continueront à gagner en popularité. La tequila a dépassé le bourbon dans les prévisions de croissance des détaillants parmi les spiritueux les plus vendus, tandis que le mezcal est sur le point d’occuper le devant de la scène.

Les consommateurs devraient continuer à prendre conscience de la propriété et des valeurs de la marque.

La premiumisation de l’industrie s’accélérera à mesure que les consommateurs réaffecteront leurs fonds aux plaisirs domestiques plutôt qu’aux expériences.

Les eaux minérales artisanales commenceront à gagner des parts de marché, marquées par des ingrédients plus exclusifs, des saveurs artisanales et des emballages haut de gamme.

Le marché

Outre la demande soutenue pour les principales catégories de produits (bière, vin et spiritueux) et l’importance accrue du commerce électronique, la demande de nouveautés et de produits de qualité continue également de croître.

Au sein de ce marché, la consommation de produits augmente en raison d’un certain nombre de tendances, notamment la demande de nouvelles catégories de boissons telles que les spiritueux de spécialité, les vins aromatisés et pétillants, et les boissons gazeuses pré-mélangées.