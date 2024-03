Send an email

La OMC no logra acuerdo sobre pesca

La Organización Mundial de Comercio (OMC) no logró concluir con éxito una segunda fase de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre pesca entre sus 164 miembros.

¿Qué dice el proyecto de acuerdo sobre la pesca no aprobado en la Decimotercera Conferencia Ministerial (CM13) que se celebra en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos?

Parte de ese proyecto es lo siguiente:

Ningún Miembro concederá ni mantendrá subvenciones a la pesca o las actividades relacionadas con la pesca que contribuyan a la sobrecapacidad o la sobrepesca.

A los efectos del presente párrafo, las subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad o la sobrepesca incluyen:

Las subvenciones a la construcción, adquisición, mantenimiento, modernización, restauración o mejora de buques Las subvenciones a la compra o el mantenimiento de máquinas y equipo para buques (incluidos las artes de pesca y los motores, la maquinaria para la elaboración de pescado, la tecnología para la localización de peces, los refrigeradores o la maquinaria para la clasificación o limpieza del pescado). Las subvenciones a la compra/los costos del combustible, el hielo o los cebos. Las subvenciones a los costos del personal, las cargas sociales o los seguros. El sostenimiento de los ingresos de los buques o los operadores o de los trabajadores que estos emplean, excepto las subvenciones aplicadas con fines de subsistencia durante las vedas estacionales. El sostenimiento de los precios del pescado capturado. Las subvenciones a la asistencia en el mar. Las subvenciones que cubran las pérdidas de explotación de los buques o de la pesca o las actividades relacionadas con la pesca.

Acuerdo sobre pesca

Una subvención no es incompatible con el artículo anterior si el Miembro otorgante de la subvención demuestra que se aplican medidas para mantener la población o poblaciones de la pesquería o pesquerías de que se trate en un nivel biológicamente sostenible.

En cuanto a la primera fase, en junio de 2022, los miembros de la OMC adoptaron el texto del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca, con varias disciplinas importantes, incluidas prohibiciones de subvenciones a buques u operadores dedicados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), subvenciones a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y subvenciones a la pesca en alta mar no regulada.

Próximo intento

«En la segunda ola de negociaciones sobre subvenciones a la pesca, se redujeron algunas diferencias pendientes, pero aún quedan muchas más», afirmó la directora general, Ngozi Okonjo-Iweala.

«Si bien esperaba que pudiéramos finalizar estas negociaciones en Abu Dhabi, ustedes han preparado el terreno para su conclusión en la próxima Conferencia Ministerial, si no antes. Los medios de vida de 260 millones de personas que dependen directa o indirectamente de la pesca marina están en juego”, dijo.