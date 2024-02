Subsidios a la pesca: Conferencia Ministerial de la OMC

Send an email

En la próxima 13ª Conferencia Ministerial, la labor de la OMC para frenar los dañinos subsidios a la pesca ocupa un lugar destacado en la agenda.

Los subsidios mal gestionados o que fomentan la sobrepesca pueden contribuir a la sobreexplotación de los recursos marinos y a la degradación del medio ambiente.

Alrededor de 260 millones de personas dependen directa o indirectamente de la pesca marina para su sustento.

Además, la dependencia mundial de los alimentos acuáticos para la nutrición está aumentando.

Por tanto, la amenaza de la sobrepesca para las poblaciones de peces en todo el mundo es alarmante.

De acuerdo con la OMC, se estima que al menos 34% de las poblaciones mundiales están sobreexplotadas, en comparación con 10% en 1974, lo que significa que están siendo explotadas tan rápidamente que la población de peces no puede reponerse por sí misma.

La financiación gubernamental -estimada actualmente en 35,000 millones de dólares al año en todo el mundo, de los cuales unos 22,000 millones de dólares aumentan la capacidad de pescar de forma insostenible- sigue agravando esta situación al permitir que muchas flotas pesqueras faenen más tiempo y más lejos en el mar de lo que podrían hacerlo de otro modo, para en detrimento de la vida marina.

Subsidios a la pesca

En la 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada del 12 al 17 de junio de 2022 en Ginebra, los miembros adoptaron el histórico Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca después de trabajar en esta cuestión en el Grupo de Negociación sobre Normas de la OMC desde 2001.

La meta 14.6 dio una renovada urgencia a este trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas adoptados por los líderes mundiales en septiembre de 2015.

El Acuerdo marca un importante paso adelante para la sostenibilidad de los océanos al prohibir el apoyo gubernamental a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); pesca de poblaciones sobreexplotadas; y la pesca en alta mar no regulada.

Antes de la CM13, la labor de la OMC en materia de subsidios a la pesca avanza por dos vías.

En primer lugar, el Acuerdo debe entrar en vigor, lo que exige que dos tercios de los miembros de la OMC adopten las medidas formales para adoptar lo que acordaron en 2022.

Acuerdo multilateral

Más de la mitad de las 110 aceptaciones necesarias están disponibles, y muchos miembros pretenden depositar sus instrumentos en la CM13.

Además, el nuevo Mecanismo de Financiamiento de la Pesca de la OMC estará disponible para brindar asistencia técnica a los países en desarrollo y menos desarrollados para implementar las disposiciones del Acuerdo y gestionar sus pesquerías de manera sostenible.

La segunda línea de trabajo se refiere a la «segunda ola» de negociaciones para formular disciplinas adicionales dirigidas a los subsidios que contribuyen al exceso de capacidad y la sobrepesca, junto con las disposiciones correspondientes para un trato especial y diferenciado para abordar las necesidades de los países en desarrollo y menos desarrollados miembros.