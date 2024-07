Comment la nomenclature du système harmonisé a-t-elle vu le jour? Les points suivants sont liés à cette question.Selon l’ALADI, on parle de nomenclature tarifaire lorsque chaque code et sa description sont associés au tarif que les marchandises doivent payer lors de leur passage en douane.Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) est né de la nécessité d’un langage commercial commun entre les nations. Depuis le début du XXe siècle, un système unique de classification des marchandises, accepté au niveau international, a été recherché afin de décrire et d’identifier les produits avec précision.Presque toutes les nomenclatures tarifaires nationales sont basées sur le système harmonisé (SH), géré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). En effet, les membres de cette organisation, dont la plupart sont également membres de l’OMC, ont convenu d’utiliser le SH comme nomenclature internationale uniforme.

Nomenclature du système harmonisé

Le SH classe les produits en sections, chapitres, positions et sous-positions (codes à 6 chiffres). Cette classification est structurée de manière logique et repose sur des règles et des définitions qui garantissent une catégorisation uniforme.Selon l’OMC, le SH a été développé comme une extension des anciennes rubriques à quatre chiffres du CCCN à des sous-rubriques à six chiffres. En outre, il a été modifié en 1992, 1996, 2000, 2002 et 2007. Pour répondre aux besoins nationaux, les membres décomposent souvent la nomenclature SH à six chiffres en plus de détails (8, 10 chiffres ou plus) pour leur classification douanière nationale.

Lignes tarifaires

Il en résulte une grande variété de codes et de descriptions utilisés par les douanes nationales, comme le montrent les tableaux récapitulatifs. Toutefois, la plupart des pays utilisent moins de 10 000 lignes tarifaires, soit moins du double du nombre international de 5,224 lignes (SH 2002).

L’histoire

Tout d’abord, les nomenclatures de Genève et de Bruxelles (BNB) ont vu le jour. Ensuite, la nomenclature du Conseil de coopération douanière (CCCN) a été créée. Par la suite, le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) a été développé et est utilisé aujourd’hui.Le SH est une nomenclature internationale polyvalente. Il a été établi à l’origine par le Conseil de coopération douanière. Depuis 1994, elle est maintenue et gérée par l’OMD. En outre, tous les pays qui sont parties contractantes à la « Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises », signée le 14 juin 1983, l’acceptent.