Douane électronique au Canada: 100 bureaux

Au début de 2024, le Canada offrira des services de dédouanement à l’importation par l’intermédiaire de la douane électronique dans 100 bureaux.

Ce service de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est offert dans tous les principaux ports d’entrée du Canada.

Les bureaux de l’ASFC dans les principaux ports offrent une adresse électronique et un service d’estampillage numérique que les importateurs et les fournisseurs de services douaniers peuvent utiliser au lieu de soumettre certains documents papier (y compris le formulaire B3-3) en personne.

Douane électronique

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les douanes électroniques, qui ont été expérimentées avant l’apparition de la pandémie de grippe aviaire, se sont révélées être un outil efficace pour résoudre certaines des difficultés rencontrées par les bureaux de douane pendant la pandémie.

En conséquence, l’utilisation de la douane électronique s’est rapidement étendue à tous les points d’entrée et a été officialisée en tant que processus permanent.

Les exportations du Canada ont toujours reflété la richesse de ses ressources naturelles.

Commerce extérieur

Parmi les plus grandes économies exportatrices de produits au monde, le Canada occupait la douzième place en 2023.

Ses ventes à l’étranger se sont élevées à 568 milliards de dollars, soit une baisse de 5% en glissement annuel.

En revanche, les importations canadiennes de biens ont diminué de 2% pour atteindre 559 milliards de dollars.

Le Canada s’est ainsi classé au 13e rang des principales économies importatrices du monde.

Diversification

Si les exportations du Canada se sont diversifiées au fil du temps, les matières premières restent une part importante des exportations canadiennes.

En 2022, en raison de la hausse des prix de l’énergie, les exportations de produits énergétiques ont représenté 27,2 % des exportations de marchandises du Canada, suivies par les biens de consommation (11,4%) et les produits minéraux métalliques et non métalliques (11,0%).

Ensemble, ces trois composantes représentaient 48,9% des exportations totales de marchandises en 2022.

Le Canada et les États-Unis sont l’un pour l’autre les partenaires commerciaux les plus importants, ce qui reflète la proximité physique des deux pays et leurs relations économiques et financières étroites.