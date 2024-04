La demande globale au Mexique augmente pendant trois années consécutives

Send an email

La demande globale au Mexique a augmenté en 2023 pendant trois années consécutives et au-dessus de sa moyenne historique, principalement en raison des conditions positives du marché du travail et de la confiance des entreprises à investir dans le pays, selon le ministère des Finances (SHCP).

Ainsi, en 2023, elle a augmenté de 4,0% par an, avec des contributions positives de 2,1 et 2,9 points de pourcentage (pp) de la consommation privée et de l’investissement, respectivement.

Qu’est-ce que la demande globale? Il s’agit d’un indicateur qui reflète la quantité totale de biens et de services demandés dans le pays au cours d’une période donnée.

Cet indicateur se compose de la consommation, de la formation brute de capital fixe et des exportations.

Pendant ce temps, les exportations de biens et de services se sont contractées de 6,9% au Mexique, ce qui a soustrait 2,0 pp au total, reflétant une performance moins dynamique du secteur extérieur.

L’augmentation de 4,0% de la consommation en 2023 a été tirée par la composante de la consommation privée, qui a dépassé sa performance historique en augmentant de 4,3% en glissement annuel, tandis que la composante publique a enregistré la plus forte augmentation au cours des cinq dernières années, avec une hausse annuelle de 2,1%.

Demande globale

Au sein de la consommation privée, le plus grand dynamisme est venu de la composante importée, qui a contribué à hauteur de 2,3 %, principalement en raison de l’achat de biens non durables.

De son côté, la consommation intérieure a augmenté de 1,7% sous l’effet des services et des biens durables.

L’investissement total a enregistré la plus forte contribution à la croissance de la demande globale depuis le début des relevés en 1993, avec une croissance annuelle de 19,5% en 2023.

En son sein, la composante construction s’est distinguée avec une augmentation annuelle de 20,8 % due aux travaux de génie civil et à la construction non résidentielle.

Ventes externes

En outre, la composante «machines et équipements» a également augmenté de 18,1% par an, principalement en raison du matériel de transport domestique, après plusieurs années de pénurie de composants pour la production de véhicules et de forte demande à l’intérieur du pays.

En ce qui concerne les exportations, leur baisse de 6,9% en glissement annuel a ralenti le rythme de la demande globale. Ceci est principalement dû à des goulets d’étranglement au dernier trimestre 2023 à la frontière avec les États-Unis, avec des effets sur la production nationale et la chaîne d’approvisionnement.