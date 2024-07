La consommation privée au Mexique augmente en termes réels

La consommation privée au Mexique a augmenté de 4,3% en termes réels en 2023, pour atteindre 17 000 milliards 472 milliards de pesos. Le montant est exprimé en pesos constants avec le pouvoir d’achat au 31 décembre 2018.Voici la tendance de cet indicateur:

2019: 16 000 milliards 483 milliards de dollars.

2020: 14 000 milliards 730 milliards de dollars.

2021: 15 000 milliards 922 milliards de dollars.

2022: 16 000 milliards 747 milliards de dollars.

2023: 17 000 milliards 472 milliards de dollars.

Consommation privée

La croissance de l’activité économique et l’évolution structurelle positive vers une consommation privée plus élevée au Mexique sont dues à la démographie. D’autre part, la croissance du crédit a augmenté annuellement de 12,4% en moyenne au cours des trois années précédant décembre 2023, par le biais de sources de financement de la consommation de la dette publique et de la dette des entreprises (politique distributive).La politique économique distributive et l’augmentation massive du salaire minimum, ainsi que la formalisation de l’emploi, ont commencé à transformer structurellement le segment de la consommation, qui représente environ 59 % du produit intérieur brut (PIB). L’Inegi fait état de 650,000 nouveaux travailleurs formels en 2023, contre une moyenne de 410,000 nouveaux travailleurs formels par an sur 24 ans.

PIB

En 2019, l’économie mexicaine a continué de chuter, entraînant une légère contraction, principalement due à la baisse de la consommation privée de pétrole et des exportations manufacturières, ainsi qu’à la faiblesse des investissements bruts en capital fixe. Le PIB du Mexique a diminué de 8,6% en termes réels au cours de l’année 2020, reflétant les effets économiques négatifs de la pandémie de Covid-19 et des mois de restrictions de production et de mobilité mises en œuvre dans certains États. En 2023, le PIB du Mexique a augmenté de 3,2% en termes réels, en raison de l’atténuation des effets de la pandémie de Covid-19, de la résilience de l’économie américaine, de l’avancement des projets d’infrastructure publique, des niveaux élevés de consommation privée et de dépenses intérieures, ainsi que de la solidité du marché du travail et du secteur industriel.