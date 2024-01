Les exportations manufacturières mexicaines ont augmenté de 4% en 2023

Send an email

Les exportations manufacturières mexicaines augmenteront de 4% en 2023 par rapport à 2022, pour atteindre un total de 538,838 milliards de dollars, selon les données de la Banque du Mexique.

Que comprend le secteur manufacturier? Les établissements qui se consacrent à la transformation mécanique, physique ou chimique de matériaux, de substances ou de composants en nouveaux produits.

Après avoir chuté de 411 à 374 milliards de dollars de 2019 à 2020, les exportations manufacturières du Mexique ont augmenté de 436 à 508 milliards de dollars de 2021 à 2022.

Les établissements du secteur manufacturier sont souvent décrits comme des usines, des fabriques ou des moulins et utilisent de manière caractéristique des machines motorisées et des équipements de manutention.

Toutefois, les établissements qui transforment des matériaux ou des substances en nouveaux produits manuellement ou au domicile du travailleur et ceux qui vendent au grand public des produits fabriqués dans les locaux où ils sont vendus peuvent également être inclus dans ce secteur.

Afin de clarifier ce dernier point, les boulangeries, les confiseries et la confection sur mesure sont des exemples d’activités manufacturières de ce type,

En termes relatifs et en glissement annuel, les exportations manufacturières mexicaines augmenteront de 3,4% en 2019, baisseront de 8,9% en 2020 et augmenteront les deux années suivantes, de 16,7% en 2021 et de 16,6% en 2022.

Exportations manufacturières

L’industrie manufacturière mexicaine a connu une croissance significative au cours des dernières décennies, grâce à la mise en œuvre d’accords commerciaux, à la proximité géographique avec les États-Unis et à la présence de chaînes d’approvisionnement régionales.

Parmi les principaux secteurs d’exportation de produits manufacturés au Mexique, citons l’automobile, l’électronique, l’aérospatiale, l’électricité, l’électroménager, l’alimentation, les produits chimiques et l’acier.

Sur le total des exportations manufacturières en 2023, celles correspondant au secteur automobile s’élevaient à 189 milliards de dollars, avec une croissance de 13,3% par rapport à 2022.

Les 340 milliards de dollars restants correspondent à des exportations hors automobile et ont enregistré une baisse de 1,0%, en rythme annuel.

Les principales entreprises manufacturières basées au Mexique sont FEMSA, General Motors, Grupo Bimbo, Alfa, Cemex, Stellantis et Grupo Lala.

Quels sont les débuts du pays? Avant l’arrivée des Européens, les civilisations indigènes du Mexique, telles que les Aztèques et les Mayas, possédaient des compétences avancées en matière de fabrication textile, de céramique, de métallurgie et de construction.