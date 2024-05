La concurrence de Pepsico en 2023

La concurrence de Pepsico se concentre sur The Coca-Cola Company et comprend également des entreprises telles que Conagra Brands, The Kraft Heinz Company, Mondelēz International, Monster Beverage Corporation, Nestlé et Red Bull.

De nombreux produits de la multinationale de l’alimentation et des boissons occupent une position de leader dans l’industrie des plats préparés aux États-Unis et dans le monde entier.

En 2023, Pepsico et The Coca-Cola Company représenteront respectivement environ 19% et 20% de la catégorie des boissons gazeuses liquides aux États-Unis en termes de ventes au détail estimées dans les circuits mesurés, selon Information Resources, Inc.

Toutefois, The Coca-Cola Company détient une part de marché importante dans le secteur des boissons gazeuses non alcoolisées sur de nombreux marchés en dehors des États-Unis.

Les boissons et les produits de grignotage de Pepsico se trouvent dans des catégories et sur des marchés très concurrentiels et sont en concurrence avec des produits de sociétés internationales de boissons et de produits de grignotage opérant dans plusieurs zones géographiques, ainsi qu’avec des fabricants régionaux, locaux, de marques de distributeurs et de marques d’économie.

En outre, d’autres concurrents sont des entreprises plus petites qui développent et vendent des micro-marques directement aux consommateurs par le biais de plateformes de commerce électronique ou de détaillants axés sur les produits d’origine locale.

La concurrence de Pepsico

Dans de nombreux pays où les produits de Pepsico sont vendus, y compris les États-Unis, The Coca-Cola Company est le principal concurrent de Pepsico dans le domaine des boissons.

Les autres concurrents dans le domaine des boissons et des aliments préparés sont Campbell Soup Company, Hormel Foods Corporation, Kellanova, Keurig Dr Pepper et Link Snacks.

Basée à Purchase, dans l’État de New York, Pepsico est née en 1965 de la fusion de Pepsi-Cola et de Frito-Lay.

Aujourd’hui, ses boissons et ses produits de restauration rapide sont principalement en concurrence sur la reconnaissance et la fidélité à la marque, le goût, le prix, la valeur, la qualité, la variété des produits, l’innovation, la distribution, l’espace en rayon, la publicité et le marketing.

Les entreprises sont également en concurrence sur les activités promotionnelles (y compris numériques), l’emballage, la commodité, le service et la capacité à anticiper et à répondre efficacement aux préférences et aux tendances des consommateurs, y compris l’intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le bien-être et le développement durable et l’accélération continue du commerce électronique et d’autres méthodes de distribution et d’achat de produits.