K. Anthony Hatoum: ses magasins de détail de la Turquie au Mexique

K. Anthony Hatoum a fondé une chaîne prospère de magasins de vente au rabais au Mexique en s’appuyant sur son expérience en Turquie.

Il a également adapté au Mexique le concept du «deep discount», né en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands ont inventé ce concept en raison de la rareté des produits et de la nécessité d’apporter de la valeur au client.

Il est le fondateur, le président et le directeur général de BBB Foods Inc.

Hatoum a commencé sa carrière dans la division banque d’investissement de J.P. Morgan à New York, puis en tant que Senior Engagement Manager chez McKinsey & Co. à New York.

Il a ensuite rejoint le groupe mondial de capital-investissement de Merrill Lynch en tant que directeur général, où il s’est occupé de BIM, le détaillant turc de produits d’épicerie à prix cassés.

Hatoum s’est lancé dans la première d’une série d’entreprises en 1998 et a cofondé Advantage Card, un programme de cartes de crédit, de crédit à la consommation et de fidélisation de premier plan en Turquie. Il a ensuite cofondé E-bebek, un détaillant de produits pour bébés de premier plan en Turquie et l’un des premiers détaillants en ligne de ce pays.

Son parcours universitaire: il est titulaire d’une licence en génie civil de l’université de Columbia, d’une maîtrise en génie civil du Massachusetts Institute of Technology et d’un M.B.A. de la Stanford Graduate School of Business.

En 2004, Anthony Hatoum a décidé de créer un nouveau hard discounter au Mexique sur la base de son expérience avec BIM, le hard discounter turc à succès, et de sa conviction quant aux avantages concurrentiels durables et à l’attrait financier du modèle.

Après avoir analysé les perspectives de plusieurs pays d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Amérique latine, Hatoum a choisi de lancer cette nouvelle activité au Mexique.

Convaincu des avantages commerciaux du pays, il ouvre la première boutique en février 2005 à Mexico.

Le développement de produits à marque propre, essentiel pour offrir une valeur élevée à ses clients, fait partie de sa stratégie commerciale depuis la création de BBB Foods.

En mai 2005, la société a lancé sa première marque de distributeur, «LactiBu», une formule de lait liquide modifiée.

Au 30 septembre 2023, BBB Foods avait développé plus de 93 marques de distributeur différentes, représentant plus de 385 références.

Au 31 décembre 2023, l’entreprise était devenue le premier détaillant de hard discount au Mexique, avec 2 288 magasins, 14 centres de distribution et, au 30 septembre 2023, environ 21 950 employés.