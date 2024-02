K. Anthony Hatoum: as suas lojas de retalho da Turquia ao México

K. Anthony Hatoum fundou uma cadeia de sucesso de lojas de desconto no México, com base na sua experiência na Turquia.

Também adaptou para o México o conceito de desconto profundo, que nasceu na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Os alemães inventaram o conceito porque havia escassez e a necessidade de trazer valor para o cliente.

É o fundador, presidente e diretor executivo da BBB Foods Inc.

Hatoum iniciou a sua carreira na divisão de banca de investimento da J.P. Morgan em Nova Iorque e, mais tarde, como Gestor de Compromisso Sénior na McKinsey & Co. em Nova Iorque.

Mais tarde, juntou-se ao grupo global de capitais privados da Merrill Lynch como Diretor Executivo, onde cobriu a BIM, o retalhista turco de mercearias de desconto profundo.

Hatoum iniciou a sua primeira de uma série de empreendimentos empresariais em 1998, tendo também sido cofundador do Advantage Card, um cartão de crédito, um programa de financiamento ao consumidor e de fidelização líder na Turquia e, posteriormente, cofundador do E-bebek, um retalhista de produtos para bebés líder na Turquia e um dos primeiros retalhistas em linha da Turquia.

A sua formação académica: é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade de Columbia, tem um mestrado em Engenharia Civil pelo Massachusetts Institute of Technology e um M.B.A. pela Stanford Graduate School of Business.

K. Anthony Hatoum

Em 2004, Hatoum decidiu iniciar um novo hard discounter no México com base na sua experiência com o BIM, o bem sucedido hard discounter turco, e na sua crença nas vantagens competitivas sustentáveis e na atratividade financeira do modelo.

Depois de analisar as perspectivas de vários países da Ásia, da Europa de Leste e da América Latina, Hatoum optou por iniciar este novo negócio no México.

Convencido das vantagens comerciais do país, abriu a primeira loja em fevereiro de 2005 na Cidade do México.

O desenvolvimento de produtos de marca própria, essencial para oferecer um elevado valor aos seus clientes, faz parte da sua estratégia empresarial desde a fundação da BBB Foods.

Funcionários

Em maio de 2005, a empresa lançou a sua primeira marca própria, «LactiBu», uma fórmula de leite líquido modificado.

Até 30 de setembro de 2023, a BBB Foods tinha desenvolvido mais de 93 marcas próprias diferentes, representando mais de 385 referências.

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa tinha crescido para se tornar o principal retalhista de hard discount no México, com 2.288 lojas, 14 centros de distribuição e, em 30 de setembro de 2023, aproximadamente 21.950 funcionários.