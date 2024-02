Tiendas 3B: o modelo de negócio da BBB Foods

A Tiendas 3B, uma cadeia de retalho de desconto mexicana detida pela BBB Foods Inc, operava 2.288 lojas no final de 2023, com vendas anuais de 2,3 mil milhões de dólares.

Com sede na Cidade do México e fundada por Anthony Hatoum, a Tiendas 3B opera principalmente no sector das mercearias e lojas de conveniência e caracteriza-se por uma variedade de produtos a preços acessíveis.

A empresa é pioneira e líder do modelo de mercearia hard discount no México e um dos retalhistas com maior crescimento no país, medido pelas suas vendas e taxas de crescimento das lojas.

O que significa 3B? O nome refere-se a «Bueno, Bonito y Barato», um ditado mexicano que se traduz como «Bom, Agradável e Acessível».

Nas suas próprias palavras, esta frase resume a missão da BBB Foods de oferecer um valor irresistível aos consumidores preocupados com o orçamento através de produtos de alta qualidade a preços económicos.

De 2020 a 2022, as receitas totais desta empresa cresceram a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 34,4 por cento, atingindo 32,6 bilhões de pesos (US $ 1,85 bilhão) em 2022, e seu número de lojas aumentou de 1.249 no final do ano de 2020 para 2.288 no final do ano de 2023, representando um CAGR de 22,4 por cento.

A sua receita total para o período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2023 foi de 41,2 mil milhões de pesos (2,3 mil milhões de dólares).

Tiendas 3B

O modelo de negócio da empresa é simples, mas disruptivo: oferece uma gama limitada de produtos que cobrem as necessidades alimentares diárias dos seus clientes.

A BBB Foods fixa os preços dos seus produtos de modo a oferecer uma relação qualidade/preço geralmente líder no mercado: o preço sustentável mais baixo do mercado para uma determinada qualidade.

As lojas também oferecem conveniência, uma vez que estão geralmente localizadas em bairros centrais que permitem visitas diárias e minimizam as necessidades de transporte dos seus clientes.

Os clientes visitam as Tiendas 3B, em média, três a quatro vezes por semana para um ou dois dias de compras.

A gama de produtos das 3B Shops é composta por cerca de 800 unidades de manutenção de stock (SKU) de produtos de marca, de marca própria e de produtos à vista.

Por um lado, a BBB Foods vende produtos de marca, que oferece ao preço mais baixo sustentável do mercado para atrair clientes e impulsionar o tráfego. Em 2022 e nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, os produtos de marca representaram 51,8% e 48,8% das suas vendas, respetivamente.

Por outro lado, os produtos de marca própria são produtos que a empresa desenvolveu por si própria e que acredita serem de qualidade comparável ou melhor do que a alternativa de marca equivalente oferecida nas suas lojas.

Em 2022 e nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, os produtos de marca própria representaram 42,8% e 45,4% das suas vendas, respetivamente.