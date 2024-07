Iochpe-Maxion: o maior fabricante de rodas de aço do mundo

A Iochpe-Maxion é a maior produtora mundial de rodas de aço para veículos leves e pesados.

A empresa brasileira utiliza dados e informações de mercado fornecidos por consultores especializados no mercado automóvel mundial, bem como estudos internos das áreas comerciais das suas divisões.

De acordo com esses estudos, para o mercado global de rodas, a Iochpe-Maxion acredita que alcançará o primeiro lugar na produção de rodas de aço para veículos leves e pesados em 2023, com 17% e 19% de participação de mercado, respetivamente.

No mercado das rodas de alumínio, a sua quota de mercado é de 4%, ocupando o nono lugar a nível mundial.

Iochpe-Maxion

A empresa tem um grupo concentrado de fornecedores, uma vez que compra as suas matérias-primas diretamente aos principais fabricantes nas regiões onde opera.

Os principais fornecedores de aços planos da empresa são:

Seus principais fornecedores de lingotes de alumínio são:

EGA.

Alba.

Hydro.

CBA.

Fábricas

Ainda de acordo com a pesquisa de mercado, a Iochpe-Maxion estima que tinha 61% e 34% de participação no mercado de longarinas e chassis, respetivamente, na América do Sul em 2023.

Considerando o mercado norte-americano no mesmo período, a quota da empresa no mercado de spar foi de 49%.

A Iochpe-Maxion fornece produtos aos principais fabricantes de equipamento automóvel, agrícola e industrial.

A empresa desenvolve a sua atividade através de duas divisões: Maxion Wheels e Maxion Structural Components.

Maxion Wheels: presente em 14 países e 4 continentes, produz e comercializa uma vasta gama de rodas de aço para veículos ligeiros, veículos comerciais, máquinas agrícolas e rodas de alumínio para veículos ligeiros.

Maxion Structural Components: presente em 4 países nas Américas, produz vigas, travessas e chassis montados para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos ligeiros e comerciais.

Além disso, através da AmstedMaxion (filial), a empresa produz rodas e peças fundidas para caminhos-de-ferro, peças fundidas industriais e vagões de mercadorias.