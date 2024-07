Iochpe-Maxion: le plus grand fabricant de roues en acier au monde

Iochpe-Maxion est le plus grand producteur mondial de roues en acier pour véhicules légers et lourds.

L’entreprise brésilienne utilise des données de marché et des informations fournies par des consultants spécialisés dans le marché mondial de l’automobile, ainsi que des études internes sur les domaines commerciaux de ses divisions.

Selon ces études, pour le marché mondial des roues, Iochpe-Maxion estime qu’elle occupera la première place dans la production de roues en acier pour les véhicules légers et lourds en 2023, avec une part de marché de 17% et 19%, respectivement.

Pour le marché des roues en aluminium, sa part de marché est de 4%, en neuvième position au niveau mondial.

Iochpe-Maxion

L’entreprise dispose d’un groupe concentré de fournisseurs, car elle achète ses matières premières directement auprès des principaux fabricants dans les régions où elle opère.

Les principaux fournisseurs d’acier plat de l’entreprise sont les suivants:

Ses principaux fournisseurs de lingots d’aluminium sont:

EGA.

Alba.

Hydro.

CBA.

Usines.

Toujours selon l’étude de marché, Iochpe-Maxion estime détenir 61% et 34 % des parts du marché des longerons et des châssis, respectivement, en Amérique du Sud en 2023.

Si l’on considère le marché nord-américain au cours de la même période, la part de l’entreprise sur le marché du spar était de 49%.

Iochpe-Maxion fournit des produits aux principaux fabricants d’équipements automobiles, agricoles et industriels.

La société exerce ses activités par l’intermédiaire de deux divisions : Maxion Wheels et Maxion Structural Components.

Maxion Wheels : présente dans 14 pays et sur 4 continents, produit et commercialise une large gamme de roues en acier pour les véhicules légers, les véhicules commerciaux, les machines agricoles et les roues en aluminium pour les véhicules légers.

Maxion Structural Components : présent dans 4 pays des Amériques, produit des poutres, des traverses et des châssis assemblés pour les véhicules commerciaux et des assemblages structurels pour les véhicules légers et commerciaux.

En outre, par l’intermédiaire d’AmstedMaxion (société affiliée), l’entreprise produit des roues et des pièces moulées pour les chemins de fer, des pièces moulées pour l’industrie et des wagons de marchandises.