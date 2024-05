La Chine augmente sa part de production de véhicules légers

La Chine a augmenté sa part de la production mondiale de véhicules légers, atteignant un niveau record en 2023.

Après avoir atteint une part de marché record de 31,8 % en 2022, elle a porté cet indicateur à 31,9 % l’année suivante.

La production de véhicules légers en Chine a ainsi augmenté pour atteindre 28,8 millions d’unités.

Quelle est la définition des véhicules légers? Ils sont conçus pour transporter des passagers et/ou des marchandises avec un poids total inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Il s’agit des unités suivantes:

Les voitures particulières.

Les camionnettes.

Fourgonnettes et mini-fourgonnettes

Véhicules utilitaires sportifs (SUV).

Pick-ups.

Production de véhicules légers

À l’échelle mondiale, la production de ces types d’unités est passée de 82,3 millions en 2022 à 90,3 millions en 2023.

Le record historique a été enregistré en 2017, avec 95,1 millions d’unités produites dans le monde.

À la mi-janvier, les prévisions de S&P Global Mobility concernant la production de véhicules légers pour l’année civile 2024 sont de 15,8 millions d’unités pour l’Amérique du Nord, 17,4 millions d’unités pour l’Europe, 12,2 millions d’unités pour le Japon et la Corée, et 28,9 millions d’unités pour la Chine.

Ces véhicules sont généralement conçus pour un usage personnel, commercial ou utilitaire et ont une capacité de charge et un poids inférieurs à ceux des véhicules plus grands tels que les camions et les bus.

Les prévisions de S&P Global Mobility concernant la production de véhicules légers pour l’année civile 2025 sont de 16,2 millions d’unités pour l’Amérique du Nord, 17,5 millions d’unités pour l’Europe, 11,8 millions d’unités pour le Japon et la Corée, et 30,1 millions d’unités pour la Chine.

Industrie automobile

Cooper-Standard Holdings signale que, dans l’industrie automobile, les ventes aux fabricants d’équipements d’origine sont les plus faibles au cours des mois précédant les changements de modèles ou pendant les fermetures d’usines d’assemblage.

Traditionnellement, la production automobile ralentit en juillet, en août et pendant les vacances de fin d’année, et les résultats trimestriels des entreprises peuvent refléter ces tendances.

Toutefois, les conditions économiques et la demande des consommateurs peuvent modifier la saisonnalité traditionnelle de l’industrie.