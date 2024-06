Investissements et acquisitions majeures d’Orbia

Les investissements d’Orbia en immobilisations corporelles (CAPEX) s’élèvent à 589 millions USD en 2023.

À titre de comparaison: en 2021, ses CAPEX étaient de 286 millions USD et en 2022, ils sont passés à 470 millions USD.

Ces investissements d’Orbia ont permis de réaliser huit acquisitions majeures:

Le 1er avril 2021, l’entreprise rachète Gakon Horticultural Projects, un producteur de serres.

Puis, le 22 juin 2021, Orbia a acquis Silatronix Polymers Private Limited, qui produit des composites.

Le troisième achat est celui de Silatronix, un fabricant d’additifs à base de fluorosilane pour les batteries lithium-ion

L’année suivante, le 1er février 2022, l’entreprise a acquis Vectus, un producteur de tuyaux.

Le 30 août 2022, sa nouvelle acquisition est Bow Plumbing Group, qui produit des tuyaux et des raccords.

Le mois suivant, le 30 septembre 2022, Orbia achète Biarri Networks, un fournisseur de technologies.

Le 7 novembre 2022, la société a acquis Bragaglia S.r, un fournisseur de services d’irrigation.

Enfin, le 12 mai 2023, elle a acheté Neotrimental , qui produit de l’acide fumarique.

Les investissements d’Orbia

Basée à Mexico, Orbia fabrique des produits spécialisés et fournit des services de solutions innovantes pour divers secteurs tels que l’agriculture, la construction, les infrastructures et les soins de santé.

À l’échelle mondiale, Orbia opère dans plus de 50 pays et commercialise ses produits et services dans une centaine de pays.

Outre son siège à Mexico, la société possède des succursales à Boston, Amsterdam et Tel Aviv et emploie plus de 24 000 personnes,

Concurrence

Orbia est en concurrence avec des entreprises plus grandes ou bien positionnées sur les marchés internationaux de la chimie, ou avec des entreprises qui disposent d’avantages concurrentiels plus importants en raison d’une combinaison de plusieurs facteurs, tels qu’un meilleur accès aux ressources financières, les avantages découlant de l’intégration et des économies d’échelle, la disponibilité des matières premières à moindre coût, la diversification et la gestion des risques.

L’entreprise recherche constamment des opportunités de croissance et d’expansion par le biais d’investissements stratégiques dans la technologie, la recherche et le développement.

Elle a également poursuivi une stratégie d’acquisition de nouvelles entreprises pour compléter son portefeuille de produits et de services.

Orbia est stratégique dans ses investissements, privilégiant une approche largement organique pour favoriser la croissance et la résilience à long terme.