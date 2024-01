Send an email

Investissement direct étranger au Pérou: statistiques et régime

Le Pérou dispose d’un régime d’investissement ouvert et d’un cadre juridique qui favorise et protège généralement les investissements directs étrangers (IDE).

Après avoir enregistré des entrées d’IDE de 11,656 milliards de dollars américains en 2022, le Pérou a attiré 5,007 milliards de dollars américains au cours des trois premiers trimestres de 2023.

Ces dernières années, le pays a enregistré des entrées d’IDE négatives de 417 millions de dollars en 2020 et un pic de 13,622 millions de dollars en 2012.

La base de ce régime d’investissement ouvert a été établie en 1991 par la Loi sur la promotion de l’investissement étranger et la Loi sur le cadre de croissance de l’investissement privé, telles qu’amendées.

Cependant, en avril 2002, le gouvernement a créé Proinversión, une agence qui promeut et facilite l’investissement privé dans le pays.

Les fonctions spécifiques de ProInversion comprennent l’identification et la promotion des opportunités d’investissement, la préparation d’études de faisabilité, l’organisation de processus d’appel d’offres et la facilitation du dialogue entre les investisseurs et le gouvernement.

L’agence travaille également à l’amélioration du climat d’investissement et à la simplification des procédures afin d’attirer efficacement les investissements.

Investissements directs étrangers

En 2022, les entrées d’IDE ont augmenté en raison de la hausse des réinvestissements de bénéfices (due à la baisse des distributions de dividendes en raison de la diminution des bénéfices annuels) et des apports de capitaux (principalement de Newmont Corporation pour augmenter sa participation dans Minera Yanacocha).

Les investissements miniers ont diminué en raison de l’absence de nouveaux grands projets dans ce secteur, ainsi que du début des opérations à Quellaveco.

Secteur minier

Les investissements dans les secteurs non miniers ont été stimulés par de grands projets d’infrastructure tels que la phase 1 du terminal portuaire de Chancay, la ligne 2 du métro de Lima et l’autopista del Sol Trujillo-Sullana, entre autres.

Au niveau des entreprises, les investissements suivants se distinguent: Yanacocha a augmenté ses investissements annuels de 254 millions de dollars, principalement pour sa concession Acumulación Chaquicocha; Minsur a augmenté ses investissements de 85 millions de dollars, principalement pour des équipements miniers; et Cerro Verde a augmenté ses investissements de 61 millions de dollars, pour des infrastructures, une usine de traitement et des équipements miniers.