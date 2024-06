Investimentos e principais aquisições da Orbia

Os investimentos da Orbia em ativos fixos tangíveis (CAPEX) totalizaram 589 milhões de USD em 2023.

Para efeitos de comparação: em 2021, o seu CAPEX foi de 286 milhões de USD e, em 2022, aumentou para 470 milhões de USD.

Estes investimentos da Orbia permitiram a realização de oito grandes aquisições:

Em 1 de abril de 2021, a empresa comprou a Gakon Horticultural Projects, um produtor de estufas.

Depois, em 22 de junho de 2021, a Orbia adquiriu a Silatronix Polymers Private Limited, que produz compósitos.

Uma terceira aquisição foi a Silatronix, um fabricante de aditivos de fluorosilano para baterias de iões de lítio

No ano seguinte, em 1 de fevereiro de 2022, a empresa adquiriu a Vectus, um produtor de tubos.

Em 30 de agosto de 2022, a sua nova aquisição foi a Bow Plumbing Group, que produz tubos e acessórios.

No mês seguinte, em 30 de setembro de 2022, a Orbia comprou a Biarri Networks, um fornecedor de tecnologia.

Em 7 de novembro de 2022, a empresa adquiriu a Bragaglia S.r, um fornecedor de serviços de irrigação.

Finalmente, em 12 de maio de 2023, comprou a Neotrimental , que produz ácido fumárico.

Investimentos da Orbia

Com sede na Cidade do México, a Orbia fabrica produtos especializados e fornece serviços de soluções inovadoras para vários sectores, como a agricultura, a construção, as infra-estruturas e os cuidados de saúde.

Numa escala global, a Orbia opera em mais de 50 países e comercializa os seus produtos e serviços em cerca de 100 países.

Para além da sua sede na Cidade do México, a empresa tem sucursais em Boston, Amesterdão e Telavive e emprega mais de 24.000 pessoas,

Concorrência

A Orbia concorre com empresas de maior dimensão ou bem posicionadas nos mercados internacionais de produtos químicos, ou com empresas que têm maiores vantagens competitivas devido a uma combinação de vários factores, tais como maior acesso a recursos financeiros, benefícios derivados da integração e economias de escala, disponibilidade de matérias-primas a menor custo, diversificação e gestão de riscos.

A empresa procura oportunidades de crescimento e expansão através de investimentos estratégicos em tecnologia, investigação e desenvolvimento.

Constantemente A empresa também tem seguido uma estratégia de aquisição de novas empresas para complementar a sua carteira de produtos e serviços.

A Orbia é estratégica nos seus investimentos, dando prioridade a uma abordagem largamente orgânica para impulsionar o crescimento e a resiliência a longo prazo.