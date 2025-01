Investimentos de empresas na China: Tesla e BASF

O governo chinês destacou os casos da Tesla e da BASF como exemplos de investimentos de empresas na China, em um relatório apresentado à Organização Mundial do Comércio (OMC).

No primeiro caso, a fábrica da Tesla em Xangai entregou 947.000 veículos em 2023, mais da metade de sua capacidade de produção global.

Para fins de ponderação: a produção global da Tesla passou de 510.000 unidades em 2020 para 1 milhão e 845.000 unidades em 2023.

Investimentos da empresa na China

Em seu relatório de 2023, a Tesla destacou seu foco no aumento da produção de veículos. Além disso, a empresa se concentrou em melhorar a capacidade de fabricação e os recursos de entrega. Outra de suas metas era reduzir os custos operacionais. Além disso, a Tesla planeja continuar a desenvolver e aprimorar seus veículos e tecnologias de bateria. Por fim, a empresa busca integrar verticalmente e localizar sua cadeia de suprimentos.

A produção global da Tesla, em milhares de unidades, é mostrada abaixo:

2020 : 510.

2021 : 930.

2022 : 1,370.

2023: 1,846.

Investimentos e mercado

No mesmo relatório para a OMC, o governo chinês informou que a BASF investiu mais de 13 bilhões de euros na China.

Para a BAF, o mercado asiático desempenhará um papel fundamental em seu crescimento futuro. Com uma participação de cerca de 50%, a China já é, de longe, o maior mercado de produtos químicos do mundo e é um dos principais impulsionadores do crescimento da produção global de produtos químicos.

A BASF tem uma forte base de produção, vendas e inovação na Ásia e, em particular, na China, que planeja expandir ainda mais.

Em 2023, a BASF concluiu o projeto de expansão adicional da fábrica de Verbund em Nanjing, China, juntamente com sua parceira Sinopec, para fortalecer a produção conjunta de produtos químicos na China.

A seguir, a tendência global de gastos de capital da BASF, em milhões de euros:

2020 : 3,900.

2021 : 2,400.

2022 : 4,100.

2023: 5,200.

Em 2023, 54.000 novas empresas com investimento estrangeiro foram estabelecidas na China, um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior.

De acordo com o Relatório de Investimento Mundial da UNCTAD, a China foi o segundo maior receptor de IED globalmente em 2023. Por outro lado, o Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 2024 classifica a China em terceiro lugar no mundo. Ela também está em primeiro lugar entre os mercados emergentes.

Economia planejada

De acordo com o Fidelity Salem Street Trust, a economia da China passou por uma transformação significativa. Ela passou de uma economia rigidamente planejada e dirigida pelo Estado para uma economia que, embora parcialmente reformada, continua a adotar políticas mais orientadas para o mercado.

Apesar das reformas econômicas implementadas pelo governo chinês, como a redução da propriedade estatal das empresas e o estabelecimento de melhores práticas de governança corporativa, uma parte considerável dos ativos produtivos da China continua sob propriedade ou controle do governo.