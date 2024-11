Investimentos chineses nos Estados Unidos diminuem

O investimento chinês nos Estados Unidos diminuiu nos últimos quatro anos, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

Na última década, de 2014 a 2023, os influxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) da China para os Estados Unidos totalizaram US$ 293,851 bilhões.

O maior valor de todos os tempos foi atingido em 2019, com entradas de US$ 38,792 bilhões.

Mas, desde então, a absorção de IED chinês pelos EUA diminuiu, chegando a US$ 28,043 bilhões.

Investimento chinês nos Estados Unidos

A tendência do IED chinês para os Estados Unidos, em milhões de dólares, é mostrada abaixo:

2013 : 7,855.

2014 : 10,071.

2015 : 14,714.

2016 : 31,871.

2017 : 36,447.

2018 : 35,437.

2019 : 38,792.

2020 : 36,738.

2021 : 31,831.

2022 : 29,907.

2023: 28,043.

Novos investimentos

Dados do Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA indicam que o novo IED da China atingiu o pico em 2016, com US$ 27,4 bilhões. No entanto, até 2023, esse número caiu 97,7%, para apenas US$ 621 milhões. No mesmo ano, as entidades chinesas detinham US$ 62,4 bilhões em ações de IED em solo americano.

A Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China atribui essa queda a mudanças políticas em ambos os países. De 2016 a 2017, a China instruiu seus investidores a reduzir determinados investimentos estrangeiros. Ela também reforçou os controles de capital dentro do país. Por outro lado, em 2018, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Modernização da Revisão de Riscos de Investimentos Estrangeiros (FIRRMA). Essa estrutura legislativa ampliou a autoridade do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) para bloquear investimentos sensíveis, principalmente da China.

O CFIUS, um comitê interagências presidido pelo Secretário do Tesouro dos EUA, supervisiona as transações de IDE nos EUA. Seu principal objetivo é garantir que esses investimentos não representem um risco à segurança nacional. O FIRRMA fortaleceu seus recursos ao expandir a gama de transações sob análise. Também tornou obrigatória a comunicação de determinadas transações confidenciais, que antes eram voluntárias. Além disso, incluiu mais fatores relacionados à segurança nacional em sua análise e alocou mais funcionários e verbas para melhorar sua operação.