A recessão industrial nos Estados Unidos está acumulada há 18 meses

A recessão industrial nos Estados Unidos já dura 18 meses, disse Luis de la Calle, diretor administrativo da consultoria De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM).

Na taxa anual, a produção industrial registrou uma queda de 0,64%, caindo pelo terceiro mês consecutivo e a mais profunda desde abril deste ano.

“Os Estados Unidos tiveram uma recessão industrial nos últimos 18 meses. A questão é por que o México não teve uma recessão industrial, se os Estados Unidos tiveram”, De la Calle se perguntou ao participar de um seminário no Colegio de México.

Recessão industrial nos Estados Unidos

Antes de responder, De la Calle disse que a economia dos EUA cresceu por outros motivos, por meio de gastos públicos, consumo e investimento, mas não no setor industrial.

“O motivo é que o México ganhou participação de mercado nos Estados Unidos”, disse ele, referindo-se à participação do México como fonte de importação de produtos para o mercado norte-americano.

Em setembro, a produção industrial dos EUA caiu 0,28% em relação ao mês anterior.

Com o resultado de setembro, a produção industrial dos EUA já apresentou contrações anuais em sete dos nove meses de 2024. Em comparação com seu nível pré-pandêmico, a produção industrial mostra uma expansão de apenas 0,95%, de acordo com o Banco Base.

Indústria mexicana

O Indicador Mensal de Atividade Industrial (IMAI) do México para setembro de 2024 mostrou um crescimento de 0,60%. Essa é a taxa mais alta desde maio de 2024. No entanto, o indicador refletiu uma contração anual de 0,01%, representando a primeira queda desde fevereiro de 2021. Até agosto, a atividade industrial havia acumulado 43 meses consecutivos de aumentos anuais.

Por outro lado, o Banco Base destacou que grande parte do crescimento industrial do México em 2023 estava relacionada ao aumento do investimento público. Esse aumento buscou concluir os principais projetos de infraestrutura do presidente Andrés Manuel López Obrador. Como resultado, a construção de engenharia civil apresentou um crescimento notável, atingindo uma taxa anual de 112,94% em outubro de 2023.