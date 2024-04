Investimento direto mexicano no estrangeiro cai 55,8% em 2023

O investimento direto mexicano no estrangeiro caiu a uma taxa anual de 55,8% em 2023, para 6,429 mil milhões de dólares em 2023, de acordo com informações do Banco do México (Banxico).

Nota: o investimento direto no estrangeiro é compilado a partir de um inquérito realizado pelo Banco de México às empresas identificadas como investidores directos no estrangeiro.

Por outro lado, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no México totalizou 36.068 milhões de dólares em 2023, uma diminuição de 0,7%, ano a ano.

Investimento direto

O IDE no México é obtido a partir do Registo Nacional de Investimento Estrangeiro administrado pelo Ministério da Economia. O Banco do México e o Ministério da Economia estimam conjuntamente este item.

Qual foi a evolução do investimento direto mexicano no estrangeiro? Passou de US $ 1,594 bilhão em 2021 para US $ 14,532 bilhões em 2022 e, em seguida, para US $ 6,429 bilhões em 2023.

O investimento direto é uma categoria de investimento transfronteiriço relacionada ao fato de um investidor residente em uma economia exercer controle ou um grau significativo de influência sobre a gestão de uma empresa residente em outra economia.

E a evolução do IDE no México? Ele cresceu de $ 31,543 bilhões em 2021 para $ 36,312 bilhões em 2022, e então diminuiu ligeiramente para $ 36,058 bilhões.

Definição

O IDE é uma categoria de investimento transfronteiriço relacionada com o facto de um investidor residente numa economia exercer controlo ou um grau significativo de influência sobre a gestão de uma empresa residente noutra economia.

O investimento direto estrangeiro deve também ser considerado como incluindo transacções/posições entre uma unidade institucional residente e uma unidade institucional não residente, mas excluindo todas as transacções/posições entre unidades que sejam residentes da mesma economia.

Reflecte o objetivo de estabelecer um interesse duradouro de uma empresa residente numa economia numa empresa domiciliada numa economia que não a do investidor direto.

A posse direta ou indireta de 10% ou mais do poder de voto de uma empresa residente numa economia por um investidor residente noutra economia é considerada prova suficiente deste tipo de relação.