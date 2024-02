As 10 principais fontes de IDE para o México em 2023

Os Estados Unidos lideraram as principais fontes de IDE para o México em 2023, com 38% do total dos fluxos captados por este país latino-americano.

Os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro para o México ascenderam a 36.058 milhões de dólares, um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior.

No entanto, se não forem tidos em conta os investimentos extraordinários devido à fusão Televisa–Univisión e à reestruturação da Aeroméxico, o resultado é 27% superior ao de 2022.

Do total deste capital produtivo, as outras principais fontes foram: Espanha (3,8%), Canadá (3,5%), Japão (2,9%), Alemanha (2,4%), Argentina (2,2%), Reino Unido (0,9%), Países Baixos (0,9%), Bélgica (0,8%) e Coreia do Sul (0,5%).

O IDE refere-se ao investimento de uma entidade ou indivíduo estrangeiro em activos produtivos, tais como empresas, fábricas ou propriedades, num país que não o país de origem.

Este investimento implica um controlo significativo ou uma participação ativa na gestão da empresa que recebe o investimento.

IDE

A Lei do Investimento Estrangeiro de 1993, actualizada pela última vez em março de 2017, rege o investimento estrangeiro no México, incluindo os sectores de atividade que estão abertos aos investidores estrangeiros e em que medida.

Esta lei prevê o tratamento nacional, elimina os requisitos de desempenho para a maioria dos projectos de investimento estrangeiro e liberaliza os critérios de aprovação automática do investimento estrangeiro.

O México é também parte em vários acordos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que abrangem o investimento estrangeiro, em particular os Códigos sobre a Liberalização dos Movimentos de Capitais e o Instrumento de Tratamento Nacional.

O governo mexicano dissolveu a antiga agência de promoção do comércio e do investimento ProMéxico em 2019, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do México (SRE) assumiu a maior parte das suas responsabilidades com a criação da Direção-Geral do Investimento Global (GDGI) em junho de 2021.

A GDGI lançou três projectos específicos: o Conselho Económico da Califórnia; uma base de dados interactiva para atrair IDE denominada «Atlas Prospetivo»; e o Grupo de Trabalho EUA-México sobre Eletrificação dos Transportes.