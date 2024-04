Intégration commerciale en Amérique latine: le nearshoring, une nouvelle opportunité

Selon Luz María de la Mora, ancienne sous-secrétaire au commerce extérieur du gouvernement mexicain, l’intégration commerciale en Amérique latine et dans les Caraïbes a désormais une nouvelle opportunité à saisir grâce au nearshoring.

Dans une analyse publiée par la CEPALC, Mme de la Mora estime que les défis de la mondialisation offrent de nouvelles possibilités à l’Amérique latine et aux Caraïbes, en tant que région, de s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement qui cherchent à quitter la Chine et à se relocaliser dans des pays plus proches de l’Amérique du Nord ou de l’Europe pour des raisons géopolitiques.

En fait, la BID a identifié que l’Amérique latine et les Caraïbes ont le potentiel de faire partie de cette vague de délocalisation de la chaîne d’approvisionnement et d’augmenter leurs exportations de biens et de services de plus de 78 milliards de dollars (64 milliards de dollars dans le commerce des biens et 14 milliards de dollars dans le commerce des services).

Il est clair que, dans cette stratégie, des pays comme le Mexique et ceux d’Amérique centrale et des Caraïbes sont déjà bien positionnés pour attirer les investissements qui cherchent à se délocaliser dans cette région afin d’accéder au marché américain à des conditions préférentielles grâce à l’accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis et la République dominicaine (CAFTA) et à l’accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (ACEUM).

Toutefois, cela peut être l’occasion pour la région d’offrir un marché plus intégré, comme l’a fait l’ANASE, qui cherche à créer un marché unique par le biais d’un processus d’intégration économique régionale, et d’être ainsi mieux à même de participer à la construction de chaînes d’approvisionnement.

Intégration commerciale

Plus de soixante ans après la signature du traité de Montevideo de 1960 et du traité général d’intégration économique centraméricaine, le contexte international a changé.

Mme De la Mora affirme que les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont opté pour un système de régionalisme ouvert dans le cadre duquel ils ont conclu une série d’accords commerciaux avec des pays tiers dont les engagements sont plus forts et plus contraignants que ceux pris avec leurs homologues d’Amérique latine et des Caraïbes.

