FIBRAs au Mexique: e-commerce et nearshoring 

Les fonds d’infrastructure et d’immobilier (FIBRAs) au Mexique sont passés de 15 à la fin de 2022 à 17 à la fin de 2023.

Qu’est-ce qu’un FIBRA? Les FIBRA sont des véhicules de financement de l’achat et/ou de la construction de biens immobiliers dans le but de les louer ou d’acquérir le droit de percevoir des revenus locatifs de ces actifs, selon la Bourse mexicaine.

Dans le scénario actuel, le marché continue de se développer et le secteur comprend 17 Fibras: Fibra Uno (Funo), Fibra Hotel, Fibra Inn, Fibra Macquarie, Fibra Terrafina, Fibra Shop, Fibra Danhos, Fibra Prologis, Fibra MTY, Fibra Educa, Fibra Up, Fibra Nova, Storage, Fibra Plus, Fibra HD, Fibra SOMA et Agrofibra.

Selon Funo, la plus grande société immobilière publique du Mexique, le marché industriel mexicain continue de bénéficier du commerce électronique dans des formats logistiques traditionnels et de dernier kilomètre.

De même, le nearshoring se poursuit avec une croissance significative dans les villes centrales et frontalières du pays.

FIBRAs

Funo note que le manque de biens immobiliers et la forte demande ont fait grimper les prix, que les principaux acteurs du marché immobilier ont adopté des positions moins souples sur les questions contractuelles et que les entreprises occupent des biens pré-loués.

Le Mexique s’est révélé être un pays avec des opportunités et des défis différents: il existe aujourd’hui des marchés en reprise et en expansion, qui ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et qui devraient améliorer leurs performances dans les années à venir.

Secteur immobilier

Les FIBRA continuent d’être un instrument populaire pour les investisseurs qui souhaitent participer au marché de l’immobilier.

Cela est dû en grande partie à la transparence, à un système de revenus périodiques et à la possibilité de réaliser des bénéfices sur les plus-values des biens immobiliers.

Ces dernières années, le marché mexicain s’est considérablement consolidé grâce à ces véhicules d’investissement, qui permettent aux investisseurs passifs de participer au secteur immobilier.

Les FIBRA favorisent le développement du marché immobilier mexicain en offrant aux investisseurs institutionnels un moyen d’accéder à ce marché, en servant de source de liquidités pour les promoteurs et les investisseurs et en contribuant à la diversification des risques immobiliers pour ces derniers.