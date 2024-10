Industrie mondiale des encres d’imprimerie: vertes et à base de pétrole 

L’industrie mondiale des encres d’imprimerie est en pleine transformation. De nombreuses entreprises abandonnent désormais les encres à base de pétrole. Elles s’orientent plutôt vers des encres plus respectueuses de l’environnement et plus durables. C’est ce qu’a souligné l’entreprise américaine Nocopi Technologies.

Les changements technologiques dans ce secteur se poursuivent dans différentes parties du monde. Par exemple, la société japonaise DIC Corporation a récemment lancé une nouvelle encre à séchage ultraviolet (UV) très sensible, compatible avec les diodes électroluminescentes (DEL) et offrant une meilleure imprimabilité.

Les nouveaux vernis thermoscellables comprennent désormais un agent de scellement à base d’eau pour les emballages pharmaceutiques à impression directe. En outre, ils comprennent un vernis de thermoscellage très résistant aux basses températures. Ce dernier est couramment utilisé dans divers types de contenants, tels que les films en polychlorure de vinyle (PVC).

La société a également lancé un vernis de surimpression innovant. Le vernis de DIC offre le même niveau de résistance à la chaleur que les produits traditionnels. Cependant, il ne contient ni coton nitrifié ni formaldéhyde.

Industrie mondiale des encres d’imprimerie

En 2023, l’industrie mondiale des encres d’imprimerie utilisera 3,295 millions de tonnes d’encre. Ce chiffre est tiré du rapport de Smithers intitulé «The future of water-based versus solvent printing to 2028» (L’avenir de l’impression à base d’eau par rapport à l’impression à base de solvants jusqu’en 2028).

Le marché des encres d’impression à base d’eau englobe à la fois les ventes d’encres d’impression à base d’eau et les services connexes. Ces encres sont essentielles pour l’impression sur tissu et sur papier. Elles sont également connues sous le nom d’encres aqueuses et comprennent à la fois les encres colorantes et les encres pigmentées. Elles peuvent être subdivisées par type en trois catégories principales: les encres acryliques à base d’eau, les encres maléiques à base d’eau et les encres à base de gomme-laque à base d’eau.

L’environnement

Les exigences des clients semblent évoluer avec la tendance à l’utilisation d’encres d’impression plus «vertes».

En 2023, environ 36% des ventes d’encres de Nocopi Technologies seront des encres d’impression «vertes». À titre de comparaison, en 2022, ce pourcentage était de 38%.

Alors que le marché des encres d’impression «vertes» continue de croître, Nocopi Technologies prévoit de rendre ses produits plus durables et plus respectueux de l’environnement. En fait, l’entreprise souhaite abandonner la production d’encres à base de pétrole.

Les principaux ingrédients d’une encre sont les pigments, les colorants, les résines, les surfactants et les siccatifs. Ils comprennent également des huiles, des solvants, de l’eau, des cires et d’autres additifs.