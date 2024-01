Au cours des neuf premiers mois de 2023, l’industrie manufacturière en Indonésie a progressé de 4,8% par rapport à la même période en 2022, selon les données du gouvernement indonésien.

Cela est dû à une croissance de 4,8% dans les industries manufacturières autres que le charbon, le pétrole et le gaz et à une croissance de 5,8% dans l’industrie du raffinage du charbon, du pétrole et du gaz, chacune par rapport aux neuf premiers mois de 2022.

La croissance de 4,8% des industries manufacturières du pétrole et du gaz autres que le charbon est principalement due à: une croissance de 4,4% des industries alimentaires et des boissons, principalement due à l’augmentation de la production d’huile de palme brute et d’huile de palmiste brute et à l’augmentation de la consommation lors d’occasions festives telles que l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha.

Industrie manufacturière

La croissance de l’industrie manufacturière indonésienne est due à une augmentation de 14,6% dans l’industrie des articles métalliques, des ordinateurs, de l’électronique, de l’optique et des équipements électriques, à une augmentation de 11,4% dans l’industrie des équipements de transport due principalement à une forte demande nationale et internationale, en particulier pour les véhicules électriques respectueux de l’environnement, et à une progression de 12,5% dans l’industrie des métaux de base, due principalement à une augmentation des exportations d’acier de base et de produits à base de ferronickel.

Les principales industries manufacturières indonésiennes comprennent les aliments et les boissons, le charbon et les produits pétroliers raffinés, les produits métalliques, les produits informatiques, électroniques et optiques, et les équipements électriques.

D’autres industries manufacturières importantes comprennent le matériel de transport et les produits chimiques, pharmaceutiques et botaniques. L’industrie manufacturière est le principal contributeur à la croissance économique depuis les années 1980. Le secteur manufacturier comprend les sous-secteurs du raffinage du charbon, du pétrole et du gaz et des industries manufacturières du pétrole et du gaz autres que le charbon.

Profil économique

L’Indonésie a une économie équilibrée et diversifiée. Les principaux défis auxquels l’économie indonésienne est actuellement confrontée comprennent l’incertitude concernant la reprise économique mondiale et les prix des matières premières, qui sont des facteurs cruciaux pour déterminer les performances de la République en matière d’exportation.

Sur le plan intérieur, les facteurs affectant l’économie comprennent la croissance démographique et la création d’emplois, les progrès du pays dans la mise en œuvre de ses programmes d’infrastructure, le maintien d’une inflation relativement stable et faible, et l’équilibre entre les pressions budgétaires intérieures et le fardeau du service de la dette extérieure.