Industrie manufacturière du Canada: sous-secteurs

En 2022, l’industrie manufacturière canadienne était la première industrie productrice de biens du pays en termes de PIB (aux prix de base).

Selon le gouvernement canadien, la production réelle a augmenté de 3,1% en 2018, de 0,0% en 2019 et a chuté de 8,5% en 2020.

La production s’est ensuite redressée en 2021 et 2022, avec une croissance de 5,9% et 3,7% respectivement.

La croissance de la production manufacturière de 2018 à 2022 a été la plus élevée dans les secteurs de la fabrication de produits divers (plus 23,5%), de la fabrication de produits informatiques et électroniques (plus 20,3%) et de la fabrication de boissons et de produits du tabac (plus 19,3%).

Manufacturière du Canada

Les pertes les plus importantes ont été enregistrées dans le secteur de l’imprimerie et des activités connexes de soutien (baisse de 28,4%) et dans celui de la fabrication de matériel de transport (baisse de 17,1%).

En glissement annuel, la croissance de la production manufacturière a baissé de 0,9%, 0,5% et 1,0% aux premier, deuxième et troisième trimestres 2023, respectivement.

D’autre part, la part des industries productrices de services dans le PIB réel aux prix de base a augmenté entre 2012 (72,0%) et 2022 (73,2%).

L’industrie à la croissance la plus rapide dans le secteur des services a été la finance, l’assurance et l’immobilier, qui a progressé à un taux de croissance annuel moyen de 2,9% entre 2012 et 2022, contre un taux de croissance annuel moyen de 2,1% pour l’ensemble du secteur des services.

Alors que le secteur de la production de biens représentera 26,8% du PIB réel aux prix de base en 2022, contre 28,0% en 2012, la baisse la plus importante concernera le secteur manufacturier, dont la part passera de 11,0% en 2012 à 9,9% en 2022.

Économie

Le PIB réel aux prix du marché a augmenté de 3,8 % en 2022, poursuivant le rebond post-Covid-19 enregistré en 2021 (+5,3 %).

Après une contraction de l’économie canadienne de 5,0 % en 2020, une croissance de 1,9 % en 2019 et de 2,7 % en 2018, la croissance du PIB a ralenti en 2023, enregistrant une croissance en glissement annuel de 1,8 % au premier trimestre 2023, suivie d’augmentations de 1,2 % et 0,5 % aux deuxième et troisième trimestres 2023, respectivement.