Industrie du jouet: concentration et dépendance

Selon SRM Entertainment, Inc., l’industrie du jouet a connu ces dernières années une consolidation substantielle à la fois parmi les entreprises et les détaillants de jouets.

Les deux plus grandes entreprises américaines de jouets, Mattel et Hasbro, détiennent collectivement une part dominante du marché national des jouets non vidéo.

En outre, des centaines de petites entreprises se font concurrence pour la conception et le développement de nouveaux jouets, l’acquisition de licences de personnages et de produits, ainsi que l’amélioration et l’expansion de produits et de lignes de produits déjà commercialisés.

Par conséquent, SRM Entertainment considère que la consolidation en cours des entreprises de jouets lui offre de meilleures opportunités de croissance, en raison du désir des détaillants de ne pas être complètement dépendants de quelques entreprises de jouets dominantes.

La concentration des détaillants permet également à l’entreprise d’expédier les produits, de gérer les relations avec les clients et de suivre les informations sur les points de vente de manière plus efficace et efficiente.

SRM Entertainment est un concepteur et un développeur de jouets et de souvenirs de confiance, qui vend ses produits dans les plus grands parcs à thème et lieux de divertissement du monde.

Industrie du jouet

Fortune Business Insights estime que les ventes annuelles du marché mondial du jouet atteindront 230,6 milliards de dollars en 2028, contre 106 milliards de dollars en 2020.

L’activité de SRM Entertainment repose sur le principe que presque tout le monde est fan de quelque chose et que l’évolution de la culture pop crée de plus en plus d’opportunités de fidélisation des fans.

Que dit encore l’entreprise à ce sujet? Elle estime que les produits fantaisistes, amusants et uniques permettent aux fans d’exprimer leur affinité pour leur «quelque chose» préféré, qu’il s’agisse d’un film, d’une émission de télévision, d’une célébrité préférée ou d’un restaurant favori.

L’entreprise insuffle ses designs distinctifs et sa sensibilité esthétique dans une grande variété de catégories de produits, notamment les figurines, les peluches, les accessoires, les vêtements et les articles pour la maison.

Grâce à son style unique, à son expertise en matière de culture pop, à sa large distribution de produits et à ses prix très accessibles, SRM Entertainment a développé un public passionné pour ses produits qui a soutenu la croissance de l’entreprise.