Fournitures pour animaux de compagnie: cages, habitats, jouets, nourriture et produits à mâcher

Le marché américain des articles pour animaux de compagnie est très fragmenté, avec plus de 2,500 fabricants, allant de sociétés à catégorie unique ou à gamme limitée à environ deux douzaines de sociétés ayant une forte présence multi-catégories, selon Packaged Facts.

La plupart de ces petites entreprises ne disposent pas d’un réseau captif de vente et de logistique et dépendent de distributeurs indépendants pour fournir leurs produits aux chaînes régionales spécialisées dans les animaux de compagnie et aux détaillants indépendants.

En général, le secteur des animaux de compagnie comprend l’alimentation, les fournitures, les soins vétérinaires et les services non médicaux, ainsi que les animaux vivants.

Packaged Facts a estimé qu’en 2022, les ventes au détail annuelles pour le secteur des aliments pour animaux de compagnie, des friandises et des produits à mâcher, des fournitures, des services vétérinaires et non médicaux et des animaux vivants s’élevaient à environ 131 milliards de dollars.

À l’avenir, Central Garden & Pet Company s’attend à ce que le secteur continue de croître à partir de cette base.

La société opère principalement dans le segment des fournitures pour animaux de compagnie, ainsi que dans les catégories des poissons vivants et des petits animaux.

Sur la base des estimations de Packaged Facts pour 2022, Central Garden & Pet Company estime que les ventes au détail annuelles pour les marchés des articles pour animaux de compagnie, des animaux vivants et des friandises et articles à mâcher dans les catégories auxquelles elle participe s’élèveront à environ 30 milliards de dollars.

Fournitures pour animaux de compagnie

Le segment des fournitures pour animaux de compagnie de Central Garden & Pet Company comprend des produits pour chiens et chats, tels que des os comestibles, des produits à mâcher comestibles et non comestibles de première qualité, du cuir brut, des jouets, des lits pour animaux de compagnie, des systèmes de confinement, des produits de toilettage et d’autres accessoires; des produits pour oiseaux, petits animaux et animaux de compagnie spécialisés, tels que des cages et des habitats, des jouets, de la nourriture et des produits à mâcher, parmi d’autres.

Aux États-Unis, le circuit de vente au détail de l’industrie des aliments et des fournitures pour animaux de compagnie est composé d’un large éventail de détaillants, allant de chaînes nationales telles que Petco et PetSmart à environ 14,000 magasins indépendants spécialisés dans les animaux de compagnie, en passant par des grandes surfaces, des détaillants en ligne et d’autres détaillants.

Au cours de la dernière décennie, les animaleries indépendantes ont été confrontées non seulement à la concurrence accrue d’Internet, mais aussi à celle des grandes surfaces, qui ont élargi leur offre en proposant des produits et des services sous marque de distributeur.