Industrias Bachoco: principais matérias-primas

Uma das maiores produtoras de aves do México, a Industrias Bachoco é uma empresa integrada com um consumo excecional de matérias-primas.

O seu processo começa com a produção de ração equilibrada, bem como com a compra de ovos para incubação ou aves de um dia.

O processo de produção de frangos começa com a compra de aves de um dia, chamadas «aves-mãe», que são adquiridas a empresas de genética dos Estados Unidos e de outros países.

Estas aves-mãe atingem depois a maturidade nas explorações da Bachoco, onde produzem ovos para incubação, com os quais o processo de produção continua.

A componente do custo das vendas é sobretudo o custo dos cereais, principalmente milho, sorgo e farelo de soja, utilizados para a produção de rações nas fábricas da empresa.

Os preços dos cereais estão sujeitos a uma grande volatilidade devido a vários factores, como as condições climatéricas, a oferta de culturas, o armazenamento, as políticas governamentais e as taxas de câmbio, entre outros.

A Industrias Bachoco efectua coberturas para garantir um custo mais estável dos cereais.

No México, as colheitas de cereais são limitadas, pelo que uma percentagem significativa das necessidades destes factores de produção é importada dos Estados Unidos.

Em 2022, em termos de volume, a empresa adquiriu aproximadamente 16,9% do seu consumo de grãos no mercado interno e 83,1% nos Estados Unidos.

Industrias Bachoco

De acordo com as estimativas da União Nacional de Avicultores do México (UNA), a produção de frango no México cresceu cerca de 2,7% em 2022, enquanto a produção de ovos registou um declínio de cerca de 1,5%.

Quanto à indústria avícola dos EUA, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o volume de frango produzido cresceu 2,9% em 2022, o que está acima da sua taxa de crescimento normalizada.

O consumo per capita de frango no México aumentou em ambos os mercados.

Por outro lado, durante a maior parte de 2022, foram observados preços elevados para o milho e o farelo de soja, tanto em dólares como em pesos mexicanos, em comparação com os valores de 2021.

Produção de frango

A este respeito, as Industrias Bachoco fizeram esforços para tentar compensar este impacto negativo através de eficiências operacionais e do nosso mix de vendas.

A empresa opera principalmente no México e nos Estados Unidos.

De acordo com as nossas estimativas internas, a Industrias Bachoco representa aproximadamente 34,0 por cento do mercado mexicano de produção de frango e é o segundo maior produtor de ovos, com uma quota de mercado estimada em aproximadamente 5,0 por cento.