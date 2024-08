Importations de produits énergétiques au Japon après l’accident de Fukushima 

Le Japon a accru sa dépendance à l’égard des importations de produits énergétiques à la suite de l’accident nucléaire survenu à la centrale de Fukushima Daiichi.

Cet accident s’est produit le 11 mars 2011, à la suite d’un tremblement de terre d’une magnitude de 9,0 suivi d’un tsunami dévastateur.

Avec un produit intérieur brut (PIB) de 4 200 milliards de dollars en 2023, le Japon a une économie très avancée et diversifiée.

Achats extérieurs de gaz naturel et de pétrole

En grande partie à cause des effets du tremblement de terre de 2011, les importations de pétrole et de gaz naturel comme alternatives à l’énergie nucléaire ont augmenté de manière significative en raison de l’accroissement de la demande de production d’électricité dans les centrales thermiques.

Le 11 mars 2011, alors que l’économie japonaise passait d’un état de stagnation à un état de reprise, le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon a frappé le Japon.

Historiquement, le Japon dépend du pétrole pour la plupart de ses besoins énergétiques et la quasi-totalité de son pétrole est importée, principalement du Moyen-Orient.

Voici les importations de pétrole brut du Japon au cours des dernières années, en millions de dollars, selon les données du Ministère japonais des finances:

2019: 73,085.

2020: 43,510.

2021: 63,139.

2022: 101,652.

2023: 81,091.

Importations de produits énergétiques

Le pétrole brut est le principal produit d’importation du Japon.

Les fluctuations du prix du pétrole ont donc un impact important sur l’économie nationale.

Bien que le prix du pétrole ait considérablement baissé peu après l’apparition de la pandémie de Covid-19 en 2020, passant sous la barre des 20,000 ¥ le kilolitre en mai 2020, il n’a cessé d’augmenter depuis lors, l’économie mondiale s’étant progressivement remise de l’impact de la Covid-19.

Récemment, le prix du pétrole a fortement augmenté et est resté élevé à 86,543 ¥ par kilolitre en juin 2024, en partie à cause du conflit entre la Russie et l’Ukraine et de la perturbation de l’approvisionnement en pétrole qui en a résulté.

Guerre en Ukraine

Le Japon est un grand importateur de produits énergétiques au niveau mondial, car le pays dispose de ressources naturelles limitées.

L’économie mondiale a récemment été affectée par l’activité militaire à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté en février 2022.

Voici les importations de gaz naturel liquéfié du Japon, en millions de dollars: