Importations de gaz naturel au Mexique: Pemex

Les importations de gaz naturel au Mexique ont augmenté à un taux annuel de 5,1% en 2023, pour atteindre 5 982 millions de pieds cubes par jour (MMcfd).En 2023, Pemex a importé moins de gaz naturel qu’en 2022, totalisant 463,4 millions de pieds cubes par jour, soit une réduction de 12,9%. Cette baisse est principalement due à une augmentation des importations de gaz naturel par des tiers.Par ailleurs, Pemex a maintenu ses exportations de gaz naturel à 0,7 million de pieds cubes par jour en 2023 et en 2022.

Importations de gaz naturel au Mexique

Le gaz naturel est utilisé pour la production d’électricité, pour le chauffage et la climatisation, dans la fabrication industrielle et comme combustible dans les transports et les habitations. Il est également utilisé dans le secteur commercial et est transporté comprimé ou liquéfié selon les besoins.Voici les importations de gaz naturel les plus récentes au Mexique, en millions de pieds cubes par jour, selon les données du Ministère de l’Énergie:

2018: 4,511

2019: 5,060

2020: 5,438

2021: 5,896

2022: 5,694

2023: 5,982

Logistique

En janvier 2020, le gouvernement a annoncé 21 projets d’extension du stockage d’hydrocarbures dans les ports. Douze concernent le Golfe du Mexique (13 millions de barils) et neuf le Pacifique (8 millions). Jusqu’à présent, 15 projets ont été autorisés.Toujours en 2020, la CFE a commencé la construction de l’oléoduc Cuxtal I, d’une longueur de 14 km et d’un diamètre de 36 pieds. Ce gazoduc augmentera l’approvisionnement du gazoduc Mayakan, réduisant ainsi les coûts dans la péninsule du Yucatan. Entre septembre 2022 et juin 2023, il a traité environ 174 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. En 2023, la deuxième phase, le gazoduc Cuxtal II de 700 km, a été annoncée, ce qui augmentera la capacité à 567 millions de pieds cubes par jour et sera achevée à la fin de 2026.

Production de pétrole

Selon un rapport de l’OPEP daté du 12 mars 2024, la production de pétrole au Mexique en 2024 devrait diminuer de 50 000 barils par jour, pour atteindre une moyenne de 2,1 millions de barils par jour. Cette baisse est due à la diminution de la production dans les champs matures, qui compense les gains des nouveaux projets.