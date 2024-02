CFE et infrastructure de production d’électricité du Mexique

L’infrastructure de production de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) du Mexique est diversifiée et englobe différentes technologies.

Au 30 juin 2023, les sources de production de la CFE étaient dominées par les cycles combinés, l’hydroélectricité et les centrales thermiques classiques.

Sur la production totale de la société, 43,2% correspondent à des centrales à cycle combiné, qui sont des installations de production d’électricité utilisant deux cycles de fonctionnement différents pour maximiser l’efficacité de la conversion de l’énergie thermique en énergie électrique.

Les centrales hydroélectriques, qui exploitent l’énergie cinétique de l’eau pour produire de l’électricité, représentent 20,1% de la production totale de l’entreprise. Le Mexique possède plusieurs centrales hydroélectriques, dont certaines ont une grande capacité.

La production thermique conventionnelle a représenté 16,1% du total. Cette source fait référence à la production d’électricité par conversion de l’énergie thermique provenant de la combustion de combustibles fossiles ou, dans certains cas, de la fission nucléaire.

CFE

En outre, sur le total de la régénération, 9% provenaient de centrales au charbon, 3,8% de centrales au turbogaz et 2,7% de la centrale nucléaire de Laguna Verde (CNLV).

Selon les informations fournies par le ministère américain du commerce, le système électrique national du Mexique (SEN) est l’un des plus importants de l’hémisphère occidental.

Ce système est composé de neuf régions, plus un système électrique binational en Basse-Californie.

La plupart des neuf régions sont interconnectées, formant le système national interconnecté (SIN).

Consommation

Le système de Basse-Californie fonctionne sur l’interconnexion ouest des États-Unis, qui est supervisée par le Western Electricity Coordinating Council.

Selon le programme de développement du système électrique national (PRODESEN), la consommation d’électricité du système électrique national était de 333,662 GWh en 2022, ce qui représente une augmentation annuelle de 3,4%.

Cette augmentation est attribuée à la reprise de tous les secteurs productifs de l’économie après la pandémie. On estime que la consommation augmentera en moyenne de 2,5% par an entre 2023 et 2037.

Le 5 décembre 2023, la CFE a émis sa troisième émission ASG de CEBURES sur la bourse mexicaine pour un montant de 10 milliards de pesos.

L’émission consistait en trois séries avec les échéances suivante: échéance de trois ans et taux d’intérêt variable, échéance de 6,3 ans et taux d’intérêt fixe nominal, et échéance de 12 ans et taux d’intérêt fixe réel.