Importações de wafers e células solares para o México e o Canadá: tarifas

Cinco empresas norte-americanas solicitaram a aplicação de tarifas às importações de wafers e células solares da China para o México.

A American Solar Manufacturing Alliance fez essa solicitação ao Representante de Comércio dos EUA (USTR) como parte de uma consulta para fortalecer a cadeia de suprimentos dos EUA.

A aliança é formada pela First Solar, Hanwha Q CELLS USA, Heliene, Mission Solar Energy e Suniva.

Importações de wafers

A Aliança declarou que o governo dos EUA deveria trabalhar em estreita colaboração com o Canadá e o México. Isso garantiria que os wafers e células solares importados de países como a China, e depois processados em painéis no Canadá e no México, não se aproveitassem do tratamento preferencial previsto no tratado EUA-México-Canadá.

Por esse motivo, a Aliança enfatizou a necessidade de um rastreamento preciso e transparente do país de origem dos wafers e células solares.

Os membros da Alliance incluem cinco grandes empresas do setor de energia solar. Essas empresas têm uma presença significativa de fabricação nos Estados Unidos. Além disso, elas incluem os maiores fabricantes de painéis solares do país ou empresas que estão expandindo suas operações de fabricação de energia solar nos Estados Unidos.

Baterias de lítio

Na quinta-feira, o Ministério do Comércio da China apoiou os controles propostos sobre as exportações de cátodos de bateria e tecnologias de mineração de lítio. De acordo com o ministério, essas medidas são necessárias para impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

No entanto, os analistas acreditam que o principal objetivo é fortalecer o mercado de veículos elétricos da China. Na opinião deles, não se trata de uma tentativa direta de afetar a cadeia de suprimentos de baterias dos EUA.

Em 2 de janeiro, Pequim lançou uma consulta pública. Essa ação faz parte do processo de atualização de seu Catálogo de Tecnologias Sujeitas a Proibições e Restrições de Exportação.