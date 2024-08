Importações de produtos energéticos para o Japão após o acidente de Fukushima 

O Japão aumentou sua dependência de importações de produtos energéticos após o acidente nuclear na usina de Fukushima Daiichi.

Esse acidente ocorreu em 11 de março de 2011, após um terremoto de magnitude 9,0 seguido de um tsunami devastador.

Com um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 4,2 trilhões em 2023, o Japão tem uma economia altamente avançada e diversificada.

Compras externas de gás natural e petróleo

Em grande parte devido aos efeitos do terremoto de 2011, as importações de petróleo e gás natural como alternativas à energia nuclear aumentaram significativamente à medida que a demanda por geração de energia em usinas termelétricas aumentou.

Em 11 de março de 2011, quando a economia japonesa estava passando de um estado de estagnação para a recuperação, o Grande Terremoto do Leste do Japão atingiu o país.

Historicamente, o Japão tem dependido do petróleo para a maior parte de suas necessidades energéticas e quase todo o petróleo é importado, principalmente do Oriente Médio.

Estas são as importações de petróleo bruto do Japão nos últimos anos, em milhões de dólares, de acordo com dados do Ministério das Finanças do Japão:

2019: 73,085.

2020: 43,510.

2021: 63,139.

2022: 101,652.

2023: 81,091.

Importações de produtos energéticos

O petróleo bruto é a principal commodity de importação do Japão.

Portanto, os movimentos do preço do petróleo têm um grande impacto na economia doméstica.

Embora o preço do petróleo tenha caído significativamente logo após a eclosão da pandemia de Covid-19 em 2020, abaixo de ¥ 20.000 por quilolitro em maio de 2020, ele aumentou de forma constante desde então, pois a economia global se recuperou gradualmente do impacto da Covid-19.

Recentemente, o preço do petróleo subiu acentuadamente e permaneceu alto em ¥86.543 por quilolitro em junho de 2024, em parte devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia e à consequente interrupção no fornecimento de petróleo.

Guerra na Ucrânia

O Japão é um grande importador de produtos energéticos em nível global, pois o país tem recursos naturais limitados.

Como um de seus desafios, a economia global foi recentemente afetada pela atividade militar em grande escala da Rússia contra a Ucrânia.

Veja a seguir as importações de gás natural liquefeito do Japão, em milhões de dólares: