Importações de malte para o México crescem 7,6%

As importações de malte para o México cresceram 7,6% entre 2022 e 2023, para US $ 452 milhões, de acordo com dados do Ministério da Agricultura.

Ao contrário do malte usado na fabricação da cerveja convencional, que é fermentado para produzir álcool, o malte da cerveja de malte é deixado sem fermentação ou apenas parcialmente fermentado, resultando em uma bebida com baixo teor alcoólico ou mesmo sem álcool.

O México é o maior exportador mundial de cerveja de malte, estando a procura externa concentrada nos Estados Unidos.

A nível mundial, as vendas externas mexicanas de cerveja de malte foram de 6.163 milhões de dólares em 2023, um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior.

Importações de malte

A Anheuser-Busch InBev diz que o processo básico de fabricação da maioria das cervejas é simples, mas é necessário um conhecimento significativo para controlar a qualidade e os custos.

Quais são as etapas da produção desta bebida?

Após o fabrico da cerveja e a fermentação, segue-se a maturação e a filtragem, e depois a embalagem.

Embora a cevada maltada (malte) seja o principal ingrediente, são por vezes adicionados outros cereais, como a cevada não maltada, o arroz ou o trigo, para produzir diferentes estilos de cerveja.

A proporção e a escolha de outras matérias-primas variam de acordo com as preferências regionais de gosto e o tipo de cerveja.

O México foi o segundo maior importador de malte do mundo em 2023, ultrapassado pelo Brasil, cujas compras externas de malte ascenderam a cerca de 900 milhões de dólares.

Matérias-primas

A cerveja é uma bebida versátil que pode ser adaptada a uma grande variedade de gostos e preferências.

Que matérias-primas são utilizadas na produção de cerveja e de outras bebidas alcoólicas de malte?

Cevada maltada.

Arroz.

Milho.

Lúpulo.

Levedura.

Água.

Em algumas regiões, como em África, a Anheuser-Busch InBev utiliza produtos agrícolas de origem local, como sorgo ou mandioca, em vez de cevada maltada.

Os preços e as fontes de matérias-primas são determinados, entre outros factores, por: