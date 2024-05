Importações de gelados para o México e consumo per capita

As importações de gelados para o México foram de 26 030 toneladas em 2023, um aumento anual de 10,5 por cento.

No entanto, este montante, estimado pelo Trade Data Monitor, está abaixo dos níveis pré-pandemia de COVID-19.

Em 2019, as importações de gelado para o mercado mexicano totalizaram 26.242 toneladas.

Embora seja consumido em praticamente todo o país, os mexicanos concentram o consumo de gelados nas cidades e nos meses mais quentes do ano.

Ao mesmo tempo, os turistas são outra importante fonte de consumo no México, que ocupou o sexto lugar no mundo em termos de turistas estrangeiros em 2023.

Importações de gelados

As gelatarias mexicanas vendem desde os tradicionais gelados de baunilha, chocolate, morango e limão, até aos mais exóticos, como o chapulin (isso mesmo, escreve-se corretamente), atum, nopal, mole e tequila com limão.

Atualmente, há gelatarias no país que vendem gelados de qualidade superior, como Helados Cometa, Dolce Frío, Santa Clara, Häagen-Dasz, Helados Toscano e Roxy Ice Cream.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o comércio de gelados no México é menos rentável atualmente do que há 10 anos, pelo que grande parte do comércio atual é feito entre empresas transnacionais ou oportunidades de negócio pontuais.

Eis três factos estatísticos sobre o México:

Os gelados, as sobremesas congeladas e os picolés são comprados regularmente por sete em cada 10 famílias no México, especialmente as que têm crianças.

Em média, uma família compra três litros de gelado por ano.

O consumo per capita de gelado no México é de 1,5 litros por ano.

Principal fornecedor

Do total das importações de gelado do México no ano passado, 25 634 toneladas tiveram origem nos Estados Unidos e as restantes 396 toneladas vieram de França.

De acordo com a Lick Ice Cream, o mercado americano de produção de gelados está avaliado em 10,6 mil milhões de dólares em 2022.

Sendo uma sobremesa popular e um snack de verão nos Estados Unidos, os produtores de gelados e outras novidades congeladas, incluindo marcas nacionais e lojas locais, produzem uma vasta gama de sabores de gelado, suplementos, alternativas (produtos não lácteos) e métodos de entrega (cones, canecas, barras, sanduíches), a fim de satisfazer as diferentes preferências de gosto dos seus consumidores.