A California Tequila destacou a projeção de que o mercado da tequila registará uma taxa de crescimento anual composta de 6,9% de 2023 a 2032.

Com isso, o valor desse mercado atingiria 18,4 bilhões de dólares até o final do período.

A tequila é uma bebida destilada feita a partir da planta agave azul.

Existem duas categorias principais de tequila: «100% agave» e «Mixtos». O termo tequila é protegido e só pode ser utilizado no rótulo do produto se a bebida espirituosa for produzida em regiões específicas do México e contiver pelo menos 51% de agave.

É produzida principalmente na área circundante da cidade de Tequila, nos Altos de Jalisco.

Em 2022, o mercado da tequila foi avaliado em 10,1 mil milhões de dólares.

No entanto, as vendas externas de tequila totalizaram 401,4 milhões de litros em 2023, uma queda de 4,2 por cento, a uma taxa anual, de acordo com dados do Conselho Regulador da Tequila (CRT).

Anteriormente, medidas em volume, as exportações de tequila acumulavam 13 anos de aumentos anuais contínuos.

Mercado da tequila

Um dos principais factores subjacentes ao desenvolvimento do mercado global de tequila é o enorme aumento da popularidade da cultura dos cocktails, tanto no país como no estrangeiro.

A California Tequila prevê que a tendência de crescimento no segmento de tequila topo de gama/ultra-premium se manterá num futuro previsível, correlacionando-se com as tendências do mercado global de tequila.

A empresa acredita que está particularmente bem posicionada para capitalizar o crescimento deste segmento devido à já elevada reputação das tequilas AsomBroso na categoria de tequila ultra-premium.

Bebidas espirituosas

Os principais concorrentes da AsomBroso incluem a Don Julio, a Patron, a Casamigos, a Clase Azul e a Komos Tequila.

De acordo com o Statista, o mercado mundial de tequila é caracterizado por marcas líderes como Sauza, Patron e El Jimador.

A tequila Sauza vendeu aproximadamente 3,8 milhões de caixas de 9 litros em 2016.

A nível regional, a maior parte da tequila foi exportada do seu país de origem, o México, para os Estados Unidos.

A tequila é a categoria mais atractiva e de crescimento mais rápido das bebidas espirituosas destiladas de qualidade superior, e os consumidores estão cada vez mais a optar por produtos de maior qualidade.