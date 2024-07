Importações de gás natural para o México: Pemex

As importações de gás natural para o México aumentaram a uma taxa anual de 5,1% em 2023, para 5.982 milhões de pés cúbicos por dia (MMcfd).Em 2023, a Pemex importou menos gás natural do que em 2022, totalizando 463,4 milhões de pés cúbicos por dia, uma redução de 12,9 por cento. Esta diminuição deve-se principalmente a um aumento das importações de gás natural por terceiros.Por outro lado, a Pemex manteve as suas exportações de gás natural estáveis em 0,7 milhões de pés cúbicos por dia em 2023 e 2022.

Importações de gás natural para o México

O gás natural é utilizado na produção de eletricidade; para fornecer aquecimento e arrefecimento; no fabrico industrial; e como combustível nos transportes e nas casas. Também é utilizado no sector comercial e é transportado comprimido ou liquefeito, conforme necessário.Aqui estão as importações mais recentes de gás natural para o México, em MMcfd, de acordo com dados do Ministério da Energia:

2018: 4,511

2019: 5,060

2020: 5,438

2021: 5,896

2022: 5,694

2023: 5,982

Logística

Em janeiro de 2020, o governo anunciou 21 projectos de expansão do armazenamento de hidrocarbonetos nos portos. Doze serão no Golfo do México (13 milhões de barris) e nove no Pacífico (8 milhões). Até ao momento, foram autorizados 15 projectos.Também em 2020, a CFE iniciou a construção do gasoduto Cuxtal I, com 14 km de comprimento e 36 pés de diâmetro. Este gasoduto aumentará o abastecimento do gasoduto Mayakan, reduzindo os custos na Península de Yucatán. Entre setembro de 2022 e junho de 2023, processou aproximadamente 174 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural. Em 2023, foi anunciada a segunda fase, o gasoduto Cuxtal II, com 700 km, que aumentará a capacidade para 567 milhões de pés cúbicos por dia e estará concluído até ao final de 2026.

Produção de petróleo

De acordo com um relatório da OPEP datado de 12 de março de 2024, a produção de petróleo no México em 2024 deverá diminuir em 50 000 barris por dia, atingindo uma média de 2,1 milhões de barris por dia. Isto deve-se a declínios em campos maduros, compensando os ganhos de novos projectos.